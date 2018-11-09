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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты ПТС завершают ремонтные работы на улице Панова в Самаре

9 ноября 2018 17:20
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Приступили к сварочным работам на месте повреждения теплотрассы.
Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к сварочным работам на месте повреждения теплотрассы диаметром 700 мм в районе пересечения ул.Н.Панова и ул.Гая.

На данный момент на участке выполнены земляные работы, демонтирован фрагмент изношенной трубы длиной 9 метров.

Повреждение теплосети было выявлено сегодня. На время проведения ремонтных работ для всех потребителей сохранено отопление – собрана резервная схема подачи тепла.

В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы к 22:00 сегодня, 9 ноября, передает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).



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