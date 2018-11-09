Специалисты ПТС завершают ремонтные работы на улице Панова в Самаре
9 ноября 2018 17:20
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На данный момент на участке выполнены земляные работы, демонтирован фрагмент изношенной трубы длиной 9 метров.
Повреждение теплосети было выявлено сегодня. На время проведения ремонтных работ для всех потребителей сохранено отопление – собрана резервная схема подачи тепла.
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы к 22:00 сегодня, 9 ноября, передает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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