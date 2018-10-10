Специалисты «ПТС» устраняют технологическое нарушение в работе теплосети на Московском шоссе

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На данный момент участок теплосети выведен из работы, место нарушения огорожено. Для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с 4 до 2 полос (по Московскому шоссе при движении в сторону центра города).Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по данной теплотрассе, переведены на резервную схему. В планах теплоэнергетиков выполнить все ремонтные работы и восстановить автомобильное движение в полном объеме до конца завтрашнего дня, 11 октября, передает пресс-служба ПТС.