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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты «ПТС» устраняют технологическое нарушение в работе теплосети на Московском шоссе

10 октября 2018 19:23
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Для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с 4 до 2 полос (по Московскому шоссе при движении в сторону центра города).
Сегодня, 10 октября, специалистами «Предприятия тепловых сетей» было выявлено технологическое нарушение в работе теплосети диаметром 500 мм в районе пересечения Московского шоссе и ул.Ново-Вокзальной.

На данный момент участок теплосети выведен из работы, место нарушения огорожено. Для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с 4 до 2 полос (по Московскому шоссе при движении в сторону центра города).

Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по данной теплотрассе, переведены на резервную схему. В планах теплоэнергетиков выполнить все ремонтные работы и восстановить автомобильное движение в полном объеме до конца завтрашнего дня, 11 октября, передает пресс-служба ПТС.



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