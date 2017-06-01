Специалисты «ПТС» устраняют повреждение теплотрассы на улице Урицкого
1 июня 2017 18:47
95
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на ул.Урицкого завтра, 2 июня, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
1 июня 2017 13:50
На эти цели направят 70 млн рублей. Благоустройство региона
186
1 июня 2017 11:45
На первый этап реконструкции из областного бюджета выделяют 2,9 миллионов рублей. Благоустройство региона
137
31 мая 2017 16:57
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур. Благоустройство региона
220
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8544
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7132
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5497
Всё в Дом
26 мая 2017 01:44
Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей. Всё в Дом
121
26 мая 2017 01:32
Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
99
25 мая 2017 14:50
Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
68
ЖКХ
1 июня 2017 18:47
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы завтра. ЖКХ
94
1 июня 2017 11:24
Более чем в 80 домах не были завершены работы по замене систем отопления. ЖКХ
135
31 мая 2017 17:47
В Самаре полным ходом идут плановые работы по замене и реконструкции изношенных участков тепловых сетей. На данный момент подрядные организации перекладывают... ЖКХ
334
Экология
30 мая 2017 11:10
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
2467
29 мая 2017 10:04
Пока синоптики не обещают тепла. Экология
1967
26 мая 2017 11:00
В воскресенье снова похолодает. Экология
644
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
310
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1229
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
737
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1457
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1537
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1739
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1581
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1243
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
805
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1136
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2416
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3405
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают