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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты ПТС устранили повреждение на ул.Куйбышева в Самаре

18 мая 2017 12:27
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Специалисты ПТС устранили повреждение на ул.Куйбышева в Самаре
Там было выявлено повреждение теплотрассы диаметром 400 мм.
 
Вчера, 17 мая, в ходе обязательных гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых АО «Предприятие тепловых сетей», на пересечении ул.Куйбышева и ул.Красноармейской было выявлено повреждение теплотрассы диаметром 400 мм, которое привело к разрушению дорожного полотна. В ходе оперативного совещания в администрации г.о.Самара, где присутствовали специалисты «ПТС» и подрядных организаций, было принято решение о кратковременном перекрытии ул.Куйбышева на этом участке и оперативном устранении повреждения.
 
В 22:00 17 мая работники двух подрядных организаций приступили к земляным работам на объекте. К 2:00 ночи работы были завершены и уложен участок новой трубы протяженностью 12,5 метров. Следом работники специализированной организации «XXI век» приступили к восстановлению благоустройства. На данный момент работы по благоустройству подходят к завершению. Возобновить автомобильное движение на участке планируется сегодня, во второй половине дня.
 
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