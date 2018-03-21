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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты «ПТС» приступили к сварочным работам на месте повреждения теплотрассы по улице Ставропольской

21 марта 2018 19:23
133
Все потребители, получающие теплоснабжение по данному трубопроводу, переведены на резервную схему. В работах задействованы 14 специалистов и 6 единиц техники.
По состоянию на 19:15 21 марта, специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к сварочным работам на месте повреждения теплотрассы диаметром 500 мм по ул.Ставропольской (рядом с пересечением с ул.Ново-Вокзальной).

На данный момент место повреждения огорожено, откачан теплоноситель, произведены земляные работы. Все потребители, получающие теплоснабжение по данному трубопроводу, переведены на резервную схему.

В работах задействованы 14 специалистов и 6 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить основные работы на объекте до конца суток, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей".




Фото:   freeimages.com



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Комментарии



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