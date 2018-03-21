Специалисты «ПТС» приступили к сварочным работам на месте повреждения теплотрассы по улице Ставропольской

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На данный момент место повреждения огорожено, откачан теплоноситель, произведены земляные работы. Все потребители, получающие теплоснабжение по данному трубопроводу, переведены на резервную схему.В работах задействованы 14 специалистов и 6 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить основные работы на объекте до конца суток, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей".Фото: freeimages.com