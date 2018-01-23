Специалисты «ПТС» приступили к демонтажу изношенного трубопровода на Заводском шоссе

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В работах задействованы 24 специалиста ПТС и 12 единиц техники. На время устранения повреждений потребители, получающие услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, переведены на резервную схему. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы до 4:00 утра, 24 января. Все работы проводятся под контролем администрации Самары, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).