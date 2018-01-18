Специалисты «ПТС» приступают к устранению повреждения тепломагистрали на Стара-Загоре

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На данный момент место повреждения локализовано и огорожено, идет подготовка к земляным работам. Ситуацию осложняет рекламная конструкция, которая расположена без согласования с «ПТС» в охранной зоне теплотрассы и мешает началу работы. Ее демонтаж согласовывается с администрацией Кировского района г.Самара.Теплоэнергетики планируют в ближайшее время организовать для коммунальных организаций района возможность перевода домов на временную схему подачи тепла. Сроки окончания ремонтных работ будут определены после оценки характера повреждения, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).