Специалисты «ПТС» планируют обеспечить в Самаре штатный режим горячего водоснабжения к 1 сентября

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Специалисты «ПТС» совместно с подрядными организациями завершили работы по техническому перевооружению тепломагистрали диаметром 500 мм и 800 мм по ул.Ново-Вокзальной. Сегодня до конца дня планируется ввести данный участок теплосети в работу, что позволит к 1 сентября снять ограничения по поставке горячего водоснабжения для жителей трех районов областной столицы.Замена тепломагистрали на ул.Ново-Вокзальной стала одной из крупнейших работ «Предприятия тепловых сетей» в рамках подготовки теплосетевого хозяйства города к зиме. Работы проходили сразу на нескольких участках: от пр.К.Маркса до ул.Стара-Загора в общей сложности было заменено 520 метров теплосети диаметром 800 мм; в районе пересечения ул.Ново-Вокзальная с ул.Вольской было обновлено 180 метров диаметром 500 мм. Кроме того, были реконструированы 4 тепловых камеры, установлена новая запорная арматура и современные сильфонные компенсаторы.Проложенные здесь трубопроводы выполнены в пенополиуретановой изоляции (ППУ-изоляции), что позволит снизить вероятность возникновения внешней коррозии и повысит срок службы коммуникаций. Также тепломагистраль по ул.Ново-Вокзальной снабжена системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Эта технология позволит в ближайшем будущем в режиме реального времени круглосуточно отслеживать состояние теплосетей и транслировать эту информацию на единый диспетчерский пульт «ПТС».В общей сложности к работам по замене тепломагистрали по ул.Ново-Вокзальной были привлечены 56 работников, включая специалистов ремонтной службы «ПТС» и подрядных организаций.В настоящее время данные участки введены в работу, ведется их заполнение горячей водой. До конца дня специалисты «ПТС» совместно с жилищными организациями будут вести работу по регулировке режимов и нормализации горячего водоснабжения для жителей Советского, Кировского и Промышленного районов Самары. Все работы планируется завершить до 1 сентября.Уточнить информацию по срокам возобновления подачи ГВС можно на сервисе http://teplo.energy/.Вместе с тем специалисты «ПТС» продолжают работу по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. В общей сложности планируется выполнить обновление теплосети на 15 объектах областного центра и переложить порядка 15 км коммуникаций. Все работы планируется завершить в срок, до начала отопительного сезона.Фото pixabay.com