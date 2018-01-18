Специалисты ПТС демонтировали рекламную конструкцию и начали земляные работы на месте повреждения теплосети по Стара-Загоре
18 января 2018 18:25
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На данный момент место проведения работ ограждено, начаты земляные работы.
В ближайшее время для коммунальных организаций района будет обеспечена возможность перевода домов на временную схему подачи тепла. Сроки окончания ремонтных работ будут определены после оценки характера повреждения, сообщает пресс-служба ПТС.
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