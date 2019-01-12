Специалисты «ПТС» устраняют нарушения в работе тепломагистрали по улице Береговой
12 января 2019 18:53
374
Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, предложено перейти на резервную схему подачи тепла.
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте до 21:00 сегодня, 12 января, передает пресс-служба «ПТС»
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 января 2019 10:59
Это следует из отчета Счетной палаты региона. Благоустройство региона
241
29 декабря 2018 12:11
Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Благоустройство региона
373
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
522
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1479
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
731
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
693
Всё в Дом
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
487
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
651
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
566
ЖКХ
12 января 2019 18:53
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте до 21:00 сегодня. ЖКХ
373
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
254
11 января 2019 17:22
Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш – их в Самаре 7083. ЖКХ
357
Экология
7 января 2019 10:57
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому. Экология
832
28 декабря 2018 11:20
Конструкция имеет протяженность 695 метров. Экология
403
27 декабря 2018 18:21
На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га. Экология
326
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
254
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
623
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
834
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
773
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1017
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
666
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1456
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1263
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1609
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1993
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2170
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3397
Мероприятия