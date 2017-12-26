Специалистами «ПТС» выявлено повреждение тепломагистрали на улице Стара-Загора
26 декабря 2017 17:14
289
Все работы координируются со специалистами Департамента ЖКХ г.о.Самара. В ближайшее время специалисты «ПТС» совместно с персоналом управляющих компаний начнут проведение мониторинга температурного режима в помещениях клиентов. Температура наружного воздуха в Самаре - -7 градусов Цельсия.
Предприятие тепловых сетей намерено устранить порыв в кратчайшие сроки. Точное время окончания работ будет известно после оценки характера повреждения, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
Фото: om-saratov.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
25 декабря 2017 12:19
Там нужно доделать освещение, установить дорожные знаки. Благоустройство региона
217
25 декабря 2017 09:39
Соответствующее постановление подписал врио главы города Владимир Василенко. Благоустройство региона
260
25 декабря 2017 09:04
За сутки 265 дорожных рабочих помогали расчищать снег на дорогах вручную. Благоустройство региона
260
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
378
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
206
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10677
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
480
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
223
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
398
ЖКХ
26 декабря 2017 17:33
Также ССК обеспечит светом и теплом многочисленные торговые павильоны, которые развернутся на пл. Куйбышева в преддверии Нового года. ЖКХ
94
26 декабря 2017 17:14
В настоящее время сотрудники «ПТС» выводят из работы поврежденный участок теплосети, всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти... ЖКХ
286
26 декабря 2017 13:34
На это могут рассчитывать те, кто полностью рассчитался за весь год за услуги водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
159
Экология
25 декабря 2017 13:52
Временами обещают мокрый снег. Экология
735
21 декабря 2017 10:32
В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах. Экология
241
20 декабря 2017 11:57
Соглашение позволит обеспечить функционирование и совершенствование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды. Экология
258
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5864
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2165
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9105
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2769
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10779
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3161
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2774
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1742
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2132
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2025
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1690
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3326
Мероприятия