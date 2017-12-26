Специалистами «ПТС» выявлено повреждение тепломагистрали на улице Стара-Загора

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Все работы координируются со специалистами Департамента ЖКХ г.о.Самара. В ближайшее время специалисты «ПТС» совместно с персоналом управляющих компаний начнут проведение мониторинга температурного режима в помещениях клиентов. Температура наружного воздуха в Самаре - -7 градусов Цельсия.Предприятие тепловых сетей намерено устранить порыв в кратчайшие сроки. Точное время окончания работ будет известно после оценки характера повреждения, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).Фото: om-saratov.ru