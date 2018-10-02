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Сотрудники «РКС-Самара» пришли в гости к должникам
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Сотрудники «РКС-Самара» пришли в гости к должникам

2 октября 2018 14:34
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Сотрудники ресурсоснабжающей организации не только вручали уведомления о долгах лично в руки, но и беседовали с должниками, рассказывали о способах уменьшить платежи за воду и канализацию.
В минувшую субботу 200 сотрудников из разных подразделений «РКС-Самара» пошли в гости к жителям города, у которых скопились неоплаченные квитанции за водоснабжение и водоотведение. Заранее был составлен список из 2 100 адресов во всех районах Самары: это те абоненты, чей долг превысил 5 000 рублей, и кто не откликается ни на какие бумажные извещения и даже судебные иски оставляет без внимания.

В «РКС-Самара» решили достучаться до каждого должника. Поэтому сотрудники ресурсоснабжающей организации не только вручали уведомления о долгах лично в руки, но и беседовали с должниками, рассказывали о способах уменьшить платежи за воду и канализацию, рекомендовали установить счётчики, которые помогают значительно экономить при большом количестве прописанных в квартире.
Приглашали и на комитет по дебиторской задолженности, который проходит каждый вторник в 9.00 на Луначарского,56. Любой человек, у которого возникли долги за услуги водоснабжения и водоотведения, может прийти на заседание комитета и совместно со специалистами найти выход из проблемной ситуации.

Беседуя с должниками, сотрудники «РКС-Самара» не только говорили о долгах, но и спрашивали о причинах, по которым люди не платят. По итогам акции будет проведён анализ полученных данных и составлен портрет типичного должника, передает пресс-служба «РКС-Самара». 
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