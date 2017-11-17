Сорок одно ТСЖ Самарской области вошло в «черный список» энергетиков
17 ноября 2017 14:45
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используют кассы для сбора денежных средств.
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» обратилось в прокуратуру и администрацию города с просьбой разобраться в финансово-хозяйственной деятельности данных ТСЖ. В том случае, если будет доказано, что средства горожан расходовались нецелевым образом, в отношении председателей этих ТСЖ будут возбуждены уголовные дела, а жители домов могут оказаться под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности за долги ТСЖ перед ресурсоснабжающей организацией.
Узнать, относится ли Ваше ТСЖ к числу злостных неплательщиков, можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс Самара» - samara.esplus.ru.
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