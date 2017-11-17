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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Сорок одно ТСЖ Самарской области вошло в «черный список» энергетиков

17 ноября 2017 14:45
129
Узнать, относится ли Ваше ТСЖ к числу злостных неплательщиков, можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс Самара» - samara.esplus.ru.
По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», 41 ТСЖ региона могут нарушать требования действующего законодательства и не перечислять ресурсоснабжающей компании в полном объеме денежные средства, оплаченные жителями за отопление и горячее водоснабжение. Причем отследить, на какие цели уходят платежи населения, довольно сложно: многие Товарищества рассчитываются не через кассовые центры, либо
используют кассы для сбора денежных средств.

«ЭнергосбыТ Плюс Самара» обратилось в прокуратуру и администрацию города с просьбой разобраться в финансово-хозяйственной деятельности данных ТСЖ. В том случае, если будет доказано, что средства горожан расходовались нецелевым образом, в отношении председателей этих ТСЖ будут возбуждены уголовные дела, а жители домов могут оказаться под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности за долги ТСЖ перед ресурсоснабжающей организацией.

Узнать, относится ли Ваше ТСЖ к числу злостных неплательщиков, можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс Самара» - samara.esplus.ru. 
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Комментарии



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Сорок одно ТСЖ Самарской области вошло в «черный список» энергетиков
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