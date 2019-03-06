Собственными силами: На канализационной насосной станции №13 отремонтировали задвижку, сэкономив около двух миллионов рублей

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Самарская система канализации состоит не только из канализационных коллекторов. В ее состав входят и КНС (канализационные насосные станции), где работают мощные насосы, обеспечивающие движение стоков по трубам. Самые крупные КНС перекачивают стоки на городские канализационные очистные сооружения. КНС-13 – одна из крупнейших в России. Через нее проходят все стоки Главного Безымянского коллектора. Проектная производительность станции 864 тыс. м3\сутки. Труба, через которую стоки заходят на станцию, имеет диаметр два с половиной метра!Некоторое время назад вышла из строя задвижка диаметром 1200мм одного из насосов КНС-13, нагрузка перераспределилась на другие агрегаты. Длительное время в таком режиме эксплуатировать станцию рискованно, необходимо было срочно вернуть в строй насос. Ремонт задвижки значительно осложнялся тем, что перекрытие технологического проёма задвижки должно было проводиться на глубине 5 метров, в условиях постоянно текущих сточных вод. Привлечение специализированных бригад водолазов требовало длительного времени и несколько миллионов рублей.Коллектив цеха канализационных насосных станций принял решение произвести ремонт собственными силами. Бригада слесарей в ночное время, когда поступление стоков на КНС минимальное, заменила части неисправной задвижки и восстановила штатную работу станции. Процесс приёма и перекачки городских стоков для последующей очистки не прекращался, надежность станции была возобновлена.Бригадир слесарей-ремонтников Евгений Пильтяев за проведенные работы стал Лучшим сотрудником месяца «РКС-Самара», а руководители станции и цеха канализационных насосных станций стали одним из лучших рационализаторов по итогам года с наибольшим экономическим эффектом, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»