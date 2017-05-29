Со 2 июня «ПТС» приступит к поэтапному ремонту четырех тепломагистралей Самарской ТЭЦ

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Так, в пятницу, 2 июня, специалисты «ПТС» приступят к ремонту оборудования I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В этой связи на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская. Здесь будет проводиться ремонт запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования.В планах руководства «ПТС» завершить все ремонтные работы на объектах I магистрали к 17 июня и вместе с коммунальными компаниям и ТСЖ данного района оперативно возобновить подачу горячей воды.На следующем этапе в ремонт будет выведена II тепломагистраль, в связи с чем также на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.Далее будут ремонтироваться III и IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Своевременное обслуживание данных теплотрасс позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей Самары предстоящей зимой.В предыдущие три года столь масштабные работы на тепломагистралях, подающих тепловую энергию от Самарской ТЭЦ, не проводились, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).Фото dom43.ru