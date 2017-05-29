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Со 2 июня «ПТС» приступит к поэтапному ремонту четырех тепломагистралей Самарской ТЭЦ

29 мая 2017 17:05
617
В городе будут отключать горячее водоснабжение.
В конце недели специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступят к масштабному ремонту теплотехнического оборудования четырех тепломагистралей, по которым горячая вода поступает от Самарской ТЭЦ к потребителям большей части города. Для уменьшения неудобств потребителей ремонт магистралей будет разделен на четыре этапа.

Так, в пятницу, 2 июня, специалисты «ПТС» приступят к ремонту оборудования I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В этой связи на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская. Здесь будет проводиться ремонт запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования.

В планах руководства «ПТС» завершить все ремонтные работы на объектах I магистрали к 17 июня и вместе с коммунальными компаниям и ТСЖ данного района оперативно возобновить подачу горячей воды.

На следующем этапе в ремонт будет выведена II тепломагистраль, в связи с чем также на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.

Далее будут ремонтироваться III и IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Своевременное обслуживание данных теплотрасс позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей Самары предстоящей зимой.

В предыдущие три года столь масштабные работы на тепломагистралях, подающих тепловую энергию от Самарской ТЭЦ, не проводились, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).

Фото   dom43.ru

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Комментарии



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