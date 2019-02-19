Снежно-ледяная атака на газопроводы низкого давления в СО

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С 16.02 по 19.02 – в период обильных снегопадов и шквалистого ветра единой диспетчерской службой СВГК зарегистрировано увеличение количества сигналов об инцидентах на газопроводах низкого давления. Из них подавляющее большинство – это случаи повреждений газопроводов падением снега с крыш, в основном частных домов. Такие сообщения поступали из разных территорий области: Тольятти и Кинеля, Отрадного и Новокуйбышевска, но лидером стала столица губернии.В перечне повреждений: порывы и деформации отдельных участков газопроводов, повреждение стоек и кронштейнов, провисание газопроводов... Всего этого можно было бы избежать, если бы собственники домов своевременно вспомнили, что они должны освободить крышу от слежавшегося снега и наледи.Аварийные бригады СВГК оперативно производили локализацию аварийных ситуаций. К счастью, обошлось без крупных отключений потребителей. Прерванное стихией газоснабжение восстанавливалось специалистами СВГК в оперативном порядке. Чтобы не случилось трагедии из-за порывов газопроводов снежными и ледяными глыбами, сползающими с крыш, призываем собственников жилья срочно позаботиться об их расчистке, передает пресс-служба СВГК.