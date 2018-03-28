Снег начинает таять вместе с крышками люков: в феврале сотрудниками СКС обнаружены 22 открытых колодца

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Прошедшей зимой на улицах Мориса Тореза и Авроры были обнаружены четыре открытых водопроводных колодца. По этому факту возбуждено уголовное дело, установлена группа мошенников из трех человек, подозреваемые задержаны. Поскольку мошенники украли не только крышки люков, но и совершили другие противоправные действия, расследование ведётся до сих пор.В феврале 2018 года сотрудниками СКС обнаружены 22 открытых колодца на канализационной линии, идущей параллельно улице Демократической. Украдены были не только крышки люков, но и сами люки, общая стоимость похищенного имущества составила 116 750 рублей. По данному делу ведутся оперативно-следственные мероприятия.Указанные колодцы, оставшиеся открытыми, были забросаны строительным мусором, что привело к засору канализационной системы и выходу на поверхность сточных вод. Специалистам пришлось отрываться от выполнения других задач и потратить не один час, чтобы прочистить линию и ликвидировать последствия излива.Открытые люки инженерных коммуникаций – это очень опасно и не только причиняет вред запорной арматуре и трубам, но и несёт риск для жизни прохожих! При обнаружении открытого колодца необходимо звонить оперативному дежурному города или района, которые должны передать информацию владельцам коммуникаций, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».Фото: пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы»