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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Службы благоустройства Самары усилили работы по аварийно-ямочному ремонту дорог

6 марта 2019 15:45
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В Самаре начали приводить в порядок дороги местного значения.
В Самаре начали приводить в порядок дороги местного значения, и сейчас службы благоустройства наращивают темпы аварийно-ямочного ремонта. Этот вид ремонта – первый, его технологию можно применять при отрицательных температурах воздуха: от – 10О С и выше. При этом следует учитывать, что коррективы в график работ вносят погодные условия.

Напомним, этот сезон отличился большим количеством осадков – они были частыми и интенсивными. На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 84 см, что почти вдвое больше по сравнению с прошлогодним показателем (по состоянию на аналогичную дату). Несмотря на календарную весну, снежные осадки все еще не отступают, кроме того, начались дожди. Поэтому во время неблагоприятной погоды ремонтные работы временно приостанавливают и возобновляют при первой возможности.

Так, сегодня в нормативное состояние приводят проспект Кирова, улицы Вольская, Нагорная, Ново-Вокзальная и др. В ночную смену ремонтные работы будут выполняться на перекрестке улиц Тухачевского и Киевская, на улице Хасановская и др. Для этого задействовано в общей сложности 7 бригад МП «Благоустройство».

«В целом площадь таких восстановительных работ в текущем сезоне составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Аварийно-ямочный ремонт выполняется поэтапно, сейчас им охвачены уже все внутригородские районы. На сегодняшний день привели в порядок 1500 квадратных метров дорожного полотна», - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Технология аварийно-ямочного ремонта предусматривает:

- подготовительные мероприятия (поврежденный участок размечают, проводят обрубку по контуру (краям ямы) с помощью пневматического или гидравлического отбойного молотка или малой фрезой на тракторах, задавая правильную геометрическую форму, а также очищают – прометают с помощью МТЗ (щетка) и продувают компрессором);

- укладка литой асфальтобетонной смеси (смесь доставляется к месту работ в кохерах – спецмашинах, которые поддерживают нужный тепловой режим и постоянный режим перемешивания).

В настоящее время используют 3 кохерные установки. При необходимости их количество может быть увеличено вдвое за счет привлеченной спецтехники.

«Температура литой смеси составляет более 200О С. Путем выпаривания воды и просушивания асфальта за счет такой высокой температуры обеспечивается хорошая адгезия, то есть сцепление материалов с поверхностью, даже в сырую погоду», - добавил Виктор Ненашев.

Таким образом, литой асфальтобетон не нуждается в уплотнении и нужную прочность набирает в процессе охлаждения. Залитой смеси дают возможность остыть до окружающей температуры. Только после этого по отремонтированному участку могут ехать автомобилисты, иначе колеса просто выдавят незастывшую смесь.

«Если повреждение дороги было небольшого размера и смесь залита на площади менее 1 квадратного метра, то она застывает быстро. Если площадь более 2 квадратных метров, то процесс застывания может занять до получаса. В любом случае более удобно работать в ночную смену, когда на дорогах нет интенсивного движения», – отметил заместитель начальника ДРСУ МП г. о. Самара «Благоустройство» Наиль Байрамгулов.

Главная задача ремонтной кампании – обеспечение безопасности дорожного движения. Так что в первую очередь дорожные службы устраняют дефекты дорожного полотна, которые напрямую могут на это повлиять. То есть в график включаются те магистрали, которые подверглись наибольшему сезонному разрушению - повреждения возникли как в процессе эксплуатации, так и вследствие температурных перепадов, которыми также характеризуется местный климат. В основном в перечне – дороги, фигурирующие в предписаниях надзорных органов (ГИБДД, прокуратуры), участки, по которым следует общественный транспорт, а также мосты и путепроводы. Кроме того, в обязательном порядке отрабатываются обращения горожан, в том числе направленные через социальные сети.

Для более оперативного принятия решений, уточнения графиков и эффективного проведения аварийно-ямочного ремонта в ежедневном режиме организован мониторинг состояния улично-дорожной сети. Его ведут специалисты Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и его профильных подведомственных учреждений.

Аварийно-ямочный ремонт относится лишь к поддерживающим мерам. В дальнейшем приступят и к основным видам ремонта дорожного покрытия.

Также начинается весенний осмотр гарантийных дорог – эта работа находится на особом контроле. Выявляются дефекты, возникшие в зимний и весенний периоды. По результатам осмотра подрядным организациям направят требования о необходимости устранения дефектов за свой счет, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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