Службы благоустройства Самары усилили работы по аварийно-ямочному ремонту дорог

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Напомним, этот сезон отличился большим количеством осадков – они были частыми и интенсивными. На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 84 см, что почти вдвое больше по сравнению с прошлогодним показателем (по состоянию на аналогичную дату). Несмотря на календарную весну, снежные осадки все еще не отступают, кроме того, начались дожди. Поэтому во время неблагоприятной погоды ремонтные работы временно приостанавливают и возобновляют при первой возможности.Так, сегодня в нормативное состояние приводят проспект Кирова, улицы Вольская, Нагорная, Ново-Вокзальная и др. В ночную смену ремонтные работы будут выполняться на перекрестке улиц Тухачевского и Киевская, на улице Хасановская и др. Для этого задействовано в общей сложности 7 бригад МП «Благоустройство».«В целом площадь таких восстановительных работ в текущем сезоне составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Аварийно-ямочный ремонт выполняется поэтапно, сейчас им охвачены уже все внутригородские районы. На сегодняшний день привели в порядок 1500 квадратных метров дорожного полотна», - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.Технология аварийно-ямочного ремонта предусматривает:- подготовительные мероприятия (поврежденный участок размечают, проводят обрубку по контуру (краям ямы) с помощью пневматического или гидравлического отбойного молотка или малой фрезой на тракторах, задавая правильную геометрическую форму, а также очищают – прометают с помощью МТЗ (щетка) и продувают компрессором);- укладка литой асфальтобетонной смеси (смесь доставляется к месту работ в кохерах – спецмашинах, которые поддерживают нужный тепловой режим и постоянный режим перемешивания).В настоящее время используют 3 кохерные установки. При необходимости их количество может быть увеличено вдвое за счет привлеченной спецтехники.«Температура литой смеси составляет более 200О С. Путем выпаривания воды и просушивания асфальта за счет такой высокой температуры обеспечивается хорошая адгезия, то есть сцепление материалов с поверхностью, даже в сырую погоду», - добавил Виктор Ненашев.Таким образом, литой асфальтобетон не нуждается в уплотнении и нужную прочность набирает в процессе охлаждения. Залитой смеси дают возможность остыть до окружающей температуры. Только после этого по отремонтированному участку могут ехать автомобилисты, иначе колеса просто выдавят незастывшую смесь.«Если повреждение дороги было небольшого размера и смесь залита на площади менее 1 квадратного метра, то она застывает быстро. Если площадь более 2 квадратных метров, то процесс застывания может занять до получаса. В любом случае более удобно работать в ночную смену, когда на дорогах нет интенсивного движения», – отметил заместитель начальника ДРСУ МП г. о. Самара «Благоустройство» Наиль Байрамгулов.Главная задача ремонтной кампании – обеспечение безопасности дорожного движения. Так что в первую очередь дорожные службы устраняют дефекты дорожного полотна, которые напрямую могут на это повлиять. То есть в график включаются те магистрали, которые подверглись наибольшему сезонному разрушению - повреждения возникли как в процессе эксплуатации, так и вследствие температурных перепадов, которыми также характеризуется местный климат. В основном в перечне – дороги, фигурирующие в предписаниях надзорных органов (ГИБДД, прокуратуры), участки, по которым следует общественный транспорт, а также мосты и путепроводы. Кроме того, в обязательном порядке отрабатываются обращения горожан, в том числе направленные через социальные сети.Для более оперативного принятия решений, уточнения графиков и эффективного проведения аварийно-ямочного ремонта в ежедневном режиме организован мониторинг состояния улично-дорожной сети. Его ведут специалисты Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и его профильных подведомственных учреждений.Аварийно-ямочный ремонт относится лишь к поддерживающим мерам. В дальнейшем приступят и к основным видам ремонта дорожного покрытия.Также начинается весенний осмотр гарантийных дорог – эта работа находится на особом контроле. Выявляются дефекты, возникшие в зимний и весенний периоды. По результатам осмотра подрядным организациям направят требования о необходимости устранения дефектов за свой счет, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации