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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Службы благоустройства Самары обеспечивают непрерывный режим расчистки снега с учетом погодных условий

21 февраля 2019 17:26
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Сбавить набранный темп не позволяет аномально снежная зима.
Улицы Самары расчищают в непрерывном режиме. Сбавить набранный темп не позволяет аномально снежная зима. Напомним, в январе количество осадков вдвое превысило прошлогодний показатель. В феврале было 12 дней с осадками – выпало уже 92,4% от нормы за месяц. Сейчас высота снежного покрова - 77 см. Для сравнения – по состоянию на аналогичную дату прошлого года она была лишь 51 см.

Ежесуточно, даже когда не вводится режим усиления, городские магистрали расчищают 500-550 машин (в течение 2-х смен). Так, накануне МП г. о. Самара «Благоустройство» вывело 513 единиц техники и 426 дорожных рабочих. Сегодня только дневной выход для механизированной расчистки улично-дорожной сети составил свыше 200 машин. Также задействовали 307 уборщиков территорий. Для грядущей ночной уборки запланированы 310 единиц техники и около 200 человек персонала муниципального предприятия - для расчистки дорог вручную. При необходимости количество сил и средств будет увеличено благодаря и привлеченным спецмашинам сторонних организаций – по договорам.

Вывоз снега продолжается в стабильно высоких объемах. За минувшие сутки на полигоны доставили более 10 тысяч тонн снежных накоплений. Таким образом, за сезон спецплощадки пополнили 659 тысяч тонн снега.

Из-за температурных колебаний на дорогах местами – гололедица. Так что обязательно выполняются и противоголедные мероприятия. За сутки использовали 85 тонн реагентов («Бионорда» и песчано-соляной смеси).

Сегодня температура наружного воздуха «перешагнула» через нулевую отметку в плюс. Согласно прогнозу синоптиков оттепель продолжится - осадки возобновятся и завтра, 22 февраля: ожидаются преимущественно снег, слабая метель, порывы ветра до 13 м/с, температура – не ниже 0 - -2О С.

В связи с этим Администрация городского округа Самара предупреждает о возможности схода снега с крыш зданий и падения сосулек. Во избежание несчастных случаев при прогулках необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров, придомовых территорий и не заходить в опасные зоны. Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны.

Горожанам рекомендуется соблюдать по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову, бежать от здания. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Как можно быстрее прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Будьте внимательными и осторожными при нахождении вблизи зданий, при движении по улицам держитесь подальше от домов, не паркуйте автотранспорт около строений.

Из-за ухудшения погодных условий Центр управления в кризисных ситуациях МЧС объявил о желтом уровне опасности.

Телефоны экстренных служб:

- Служба спасения – 01, 101, 112;
- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г. о. Самара – 930-81-12;
- Скорая медицинская помощь – 03; 030; 8 (917) 144-35-74, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:   пресс-служба горадминистрации
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