Службы благоустройства Самары активизировали расчистку городских территорий

75

Муниципальное предприятие «Благоустройство» с учетом спрогнозированного синоптиками возвращения снежных осадков уже сегодня в дневную смену задействовало увеличенное количество ресурсов для приведения в порядок улично-дорожной сети. На участки вывели около 200 единиц спецтехники и 300 уборщиков территорий.Стоит отметить, что накануне поддерживался необходимый темп вывоза снега на полигоны, чтобы подготовиться к новому снегопаду и по максимуму расчистить на всю ширину дороги, тротуары, подъезды к социальным учреждениям, а также площадки остановок, зоны в периметре пешеходных переходов. За сутки полигоны пополнились снежными накоплениями в количестве почти 11,5 тыс. тонн. Для этого на улицы предприятие вывело более 500 уборочных машин, в том числе 210 самосвалов, около 90 погрузчиков, 58 дорожных комбинированных машин, больше 50 тракторов и др. технику.Необходимо подчеркнуть, что используются предельно возможные мощности для освобождения территорий города от снега. Аномальные осадки – частые и интенсивные – увеличили высоту снежного покрова вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Количество осадков также впечатляет. Так, за декабрь 2018 года в Самаре выпало 64 мм вод. ст., что составляет 121% от месячной нормы. А за январь - 83,9 мм вод. ст., что составляет 177 % от месячной нормы. До настоящего времени по оценкам специалистов наиболее интенсивный снегопад был зафиксирован 25 января - по данным ФГБУ «Приволжское УГМС» только за ночь выпало 18,7 мм вод. ст. – и это при температуре воздуха - 20О С.Рекордная цифра по вывозу снега составляет 17229,6 тонн за 2 смены.С начала этого зимнего сезона предприятием транспортировано на площадки утилизации уже свыше 494 тыс. тонн снежных масс. Для сравнения: 674,5 тыс. тонн отправили на полигоны с территории городского округа за весь зимний период 2017 – 2018 годов.Поскольку на текущей неделе осадки ожидаются еще как минимум в течение 2-х дней, сезонные работы выполняются в усиленном режиме, дорожные службы трудятся по-прежнему круглосуточно. В ночь с 4 на 5 февраля для выполнения основного объема работ планируется выход 367 единиц техники и 185 дорожных рабочих. При необходимости план будет скорректирован в сторону увеличения.В настоящее время в качестве субподрядных организаций к содержанию дорог привлечены:- ООО «Кедр-1» (Промышленный и частично Кировский районы) - всего у предприятия 38 единиц техники, из них 100% готово к работе в зимний период;- ООО «ПСВ» (Самарский район) - всего у предприятия 45 единиц техники, из них при зимнем содержании задействовано 39 единиц;- ООО «Жилсервис» (пос. Прибрежный, п. Береза) – работают 5 единиц техники;- ежедневно для вывоза снежных масс привлекается до 200 самосвалов и 50 фронтальных погрузчиков сторонних организаций, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации