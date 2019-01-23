Ситуация с порывом теплосетей в Самаре находится на контроле в аппарате полпреда Президента РФ в ПФО
23 января 2019 17:59
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23 января 2019 года по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова помощник полпреда Сергей Валенков провел совещание по ситуации, связанной с порывом теплотрассы в Самаре, в результате которой пострадали люди.
В совещании приняли участие: начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, глава Самары Елена Лапушкина, заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, исполнительный директор ОАО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Илясов.
По словам Елены Лапушкиной, порыв теплосетей произошел недалёко от остановок общественного транспорта, поэтому в эпицентр аварии попали прохожие - по сообщению заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской в результате аварии пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу им. Пирогова с ожогами средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, угрозы жизни нет.
Помощник полпреда Сергей Валенков подчеркнул, что всем пострадавшим из-за коммунальной аварии должны быть компенсированы затраты на лечение и восстановление испорченного имущества. Представитель эксплуатирующей организации сообщил, что работа уже начата, проводится сбор данных. Вместе с этим Сергей Валенков рекомендовал незамедлительно провести аудит коммунальных сетей на предмет первоочередных плановых ремонтных работ на участках массового нахождения граждан, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
Ситуация с завершением работ по ликвидации аварии и подключением отопления в жилых домах и социальных объектах, а также организация необходимой помощи людям находится на контроле в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, сообщила пресс-служба полпреда.
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