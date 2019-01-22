Сергей Марков возглавил штаб по ликвидации порыва магистрального теплопровода на пересечении ул. Стара-Загора и Ташкентской
22 января 2019 22:49
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“Окончание сварочных работ запланировано на 7:00 23 января, после чего начнется заполнение сетей», - отметил Сергей Марков, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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