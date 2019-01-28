Сегодня в 16:00 в эфире информационного канала «Самара» (Россия-24) обсудят ситуацию с аварией на теплопроводе

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Сегодня в 16:00 в эфире информационного канала «Самара» (Россия-24) министр энергетики и ЖКХ СО Сергей Марков и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко обсудят ситуацию с аварией на теплопроводе 1000 мм, произошедшую на минувшей неделе.Повтор эфира - 21:00, передает пресс-служба Минэнерго и ЖКХ Самарской области.