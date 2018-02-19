Самару от снега постарались расчистить по-максимуму

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К прогнозам Гидрометеоцентра профильные службы города подготовились заранее: к тому моменту, когда на смену ясной и морозной погоде вернулись снежные осадки, улицы города постарались расчистить по-максимуму. В расчистке в две смены были задействованы от 310 до 450 единиц спецтехники МП «Благоустройство», в механизированной уборке помогали от 220 до 390 дорожных рабочих; от 5,5 до 8,9 тысяч тонн снега отправляли на полигоны. А в целом за сезон они заполнились на 390 тысяч тонн.Сейчас МП г. о. Самара «Благоустройство» увеличивает количество техники и персонала для надлежащего содержания следующих элементов улично-дорожной сети:- проезжей части (особое внимание – дорогам с маршрутами движения общественного транспорта, с ландшафтными спусками и подъемами, а также подъездам к учреждениям социальной сферы);- пешеходных переходов;- тротуаров;- посадочных площадок остановок пассажирского транспорта;- лестничных маршей;- технических средств организации дорожного движения.Сегодня, 19 февраля, на уборке улиц города только в дневную смену задействовались 160 спецмашин и 255 человек персонала. В работу взяты улицы Майская, Симферопольская, Сергея Лазо, Советской Армии, Революционная, Гагарина, Аэродромная, Мориса Тореза, Авроры, Калининградская, Победы, Стара-Загора, Республиканская, Мичурина, Киевская, Белорусская, Красноглинское шоссе, проспекты Масленникова, Ленина, Волжский, Металлургов, Пугачевский тракт, а также площади, мост «Южный» и путепровод «Аврора», дороги на пос. Горелый Хутор и на асфальто-бетонный завод «Козелки» и др.Если снегопад будет более интенсивным, муниципальное предприятие дополнительно готово вывести на улицы города до сотни привлеченных машин сторонних организаций.Как правило, в дневную смену задействуется большее количество персонала для ручной уборки, чтобы не мешать трафику. А основной объем по расчистке и вывозу снега приходится на ночь, когда на улицы выходит в 2-3 раза больше спецтехники. В связи с этим автомобилистам напоминают, что по возможности необходимо убирать личный транспорт с обочин для расчистки дорог на всю ширину – от борта до борта.Параллельно ведется и обработка территорий обслуживания противогололедными многокомпонентными материалами. При этом отметим также, что тщательная и планомерная расчистка улиц позволила в дни, когда не было снегопада, значительно снизить количество применяемых реагентов. При ухудшении метеоусловий необходимость в них повышается. Так, накануне применили порядка 400 тонн (совокупно – «Бионорда» и песчано-соляной смеси).Кроме того, руководство муниципалитета держит на особом контроле состояние внутриквартальных проездов, дворовых территорий, скатных крыш многоквартирных домов и подъездных козырьков.Так, к концу минувшей рабочей недели в Самаре справились с расчисткой порядка 85% дворов и крыш. По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, наиболее эффективно внутридворовые территории привели в порядок управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, работающие в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах. С крышными работами быстрее и качественнее справились коммунальщики Октябрьского и Ленинского районов.Особое внимание обращают и на синхронизацию работ всех задействованных служб. Коммунальщикам поставлена задача – после расчистки кровель и козырьков необходимо как можно оперативнее привести в порядок и придомовую территорию. Если крыша обращена непосредственно на тротуар улично-дорожной сети, сброшенные снег и наледь также нужно своевременно убирать.При возникновении проблем по конкретным адресам заявки можно направлять и в администрации внутригородских районов, где круглосуточно работают телефоны оперативных дежурных. Соответствующая информация размещена на официальном сайте администрации Самары (в материале по ссылке: http://samadm.ru/media/news/13449/), сообщает пресс-служба администрации Самары.