Самарцам сделают перерасчет за поставку теплоэнергии с учетом технологических сбоев на магистральных теплосетях

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В связи с инцидентами на магистральных тепловых сетях АО «ПТС» и Самарской ТЭЦ, произошедшими в конце декабря 2018 года и в январе 2019 года, будет сделан перерасчет за январь – путем уменьшения объемов потребления по отоплению и горячему водоснабжению за весь период отключения по многоквартирным домам и отдельно стоящим помещениям. Речь идет о зданиях, в которых не установлены приборы учета согласно Постановления Правительства № 354 от 06.05.2011.По информации Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующего от имени и в интересах АО «Предприятие тепловых сетей» на основании Агентского договора, перерасчет объемов за январь 2019 года с учетом отключений будет произведен следующим образом:- по многоквартирным домам, находящимся на управлении, счет за объем отпущенной тепловой энергии будет сформирован с учетом перерасчета, при этом квитанции жителям выставляют управляющие компании;- по многоквартирным домам на прямых договорах перерасчет жителям будет произведен и включен в квитанции за январь 2019 года – отдельной строкой, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации