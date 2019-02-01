Самарцам сделают перерасчет за поставку теплоэнергии с учетом технологических сбоев на магистральных теплосетях
1 февраля 2019 17:13
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По информации Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующего от имени и в интересах АО «Предприятие тепловых сетей» на основании Агентского договора, перерасчет объемов за январь 2019 года с учетом отключений будет произведен следующим образом:
- по многоквартирным домам, находящимся на управлении, счет за объем отпущенной тепловой энергии будет сформирован с учетом перерасчета, при этом квитанции жителям выставляют управляющие компании;
- по многоквартирным домам на прямых договорах перерасчет жителям будет произведен и включен в квитанции за январь 2019 года – отдельной строкой, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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