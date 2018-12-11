Я нашел ошибку
Главные новости: 
Постановление правительства защитит россиян от отравлений в период новогодних праздников.
Крайне своевременно. Роспотребнадзор поддержал ограничение продажи "Боярышника"
Сами учёные считают, что это нужно для проверки возможностей воспроизводства продуктов питания на космических станциях.
Китайцы собираются выращивать картошку на обратной стороне Луны
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.
В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд
Новый мэр Жигулевска будет определен в четверг, 13 декабря.
Видимость борьбы с главой администрации самарского губернатора за Жигулевск создадут трое
В то же время молодой человек отметил, что перенёс операцию, связанную с ранением в ходе инцидента в Керченском проливе.
"Возненавидел". Украинский моряк пожаловался на "пытки" песнями "Русского радио"
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.
Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством
Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.
Россиян могут обязать устанавливать умные газовые счётчики
И взыскать более полумиллиона «неосновательного обогащения».
Молодого ветврача заманили в деревню бесплатным жильем, а теперь пытаются его отобрать
сегодня  Вторник, 11 декабря, 23:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 66.5
0.26
EUR 75.62
-0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством

11 декабря 2018 21:19
166
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта. В составе регоператора есть структуры, занимающихся исключительно оказанием платных услуг, говорится в детализированных материалах проверки деятельности ФКР, предоставленных Счетной палатой в распоряжение «СО» ОНЛАЙН» по официальному запросу.

Контроль за деятельностью официально некоммерческого фонда в рамках устава и закона должно вести министерство энергетики и ЖКХ. Цель деятельности регоператора — не извлечение прибыли, а достижение общественных благ. При этом, несмотря на постоянное сокращение планов по капитальному ремонту, отдельные доходы ФКР выросли за время его работы в 400 раз.

В частности, за оказание услуг по начислению коммунальных платежей они увеличились с 39,2 тысяч рублей в 2016 году до почти 16 млн в 2017-м. В штате этого подразделения трудятся 11 человек, деятельность которых является исключительно коммерческой и уставом не предусмотрена. Другое предпринимательское направление — строительный контроль, который позволил регоператору зарабатывать вдвое больше (почти 129 млн рублей).

В штате ФКР 40% занимает административно-управленческий аппарат. Есть даже отдельная структура — административный блок, состоящий из гендиректора, четверых его замов, советника, главбуха, четверых руководителей департаментов, двух руководителей служб и двух помощников руководителей. Функционал семерых из десяти топ-менеджеров дублируется. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
11 декабря 2018  14:59
Работа проводится следующим образом: за два месяца до демонтажа металлических конструкций на территории гаражных массивов вывешиваются объявления, предупреждающие собственников о предстоящих работах.
В Самаре подвели итоги работы по ликвидации незаконных гаражей за 2018 год
Работа проводится следующим образом: за два месяца до демонтажа металлических конструкций на территории гаражных массивов вывешиваются объявления,... Благоустройство региона
331
11 декабря 2018  12:45
В центре Самары хотят разместить исторические павильоны
В центре Самары хотят разместить исторические павильоны
Их предлагают установить там, где не осталось уникальной исторической застройки.  Благоустройство региона
185
11 декабря 2018  11:40
175 га парка имени 60-летия Советской власти распланируют ради гарантий ее сохранности
175 га парка имени 60-летия Советской власти распланируют ради гарантий его сохранности
Даже та часть лесопарка, которая является муниципальной, до сих пор полностью на город не оформлена. Благоустройство региона
204
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
299
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
588
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
567
Весь список
Всё в Дом
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
389
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
423
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1638
Весь список
ЖКХ
11 декабря 2018  21:19
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.
Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.  ЖКХ
165
11 декабря 2018  21:04
Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.
Россиян могут обязать устанавливать умные газовые счётчики
Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.  ЖКХ
173
11 декабря 2018  14:31
Это журналы с приказами, выписками постановлений водопроводно-канализационного отделения Самарского губернского отдела местного хозяйства. Именно так назывался водоканал в 1925 году.
Тяга на рытьё картофеля. В музей истории самарского водопровода поступили новые экспонаты
Это журналы с приказами, выписками постановлений водопроводно-канализационного отделения Самарского губернского отдела местного хозяйства. Именно так... ЖКХ
194
Весь список

Экология
8 декабря 2018  12:27
Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
Так они решили привлечь внимание жителей и властей. Экология
405
6 декабря 2018  12:54
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Ранее сообщалось об отсутствии заявок на аукцион по определению подрядчика. Экология
260
6 декабря 2018  09:54
Ученые назвали невероятной скорость таяния льдов Гренландии Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата.
Ученые назвали невероятной скорость таяния льдов Гренландии
Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата. Экология
330
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
540
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
869
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
790
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
537
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
569
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
863
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1076
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
961
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1351
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1731
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1805
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3019
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные