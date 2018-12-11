Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством

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Контроль за деятельностью официально некоммерческого фонда в рамках устава и закона должно вести министерство энергетики и ЖКХ. Цель деятельности регоператора — не извлечение прибыли, а достижение общественных благ. При этом, несмотря на постоянное сокращение планов по капитальному ремонту, отдельные доходы ФКР выросли за время его работы в 400 раз.В частности, за оказание услуг по начислению коммунальных платежей они увеличились с 39,2 тысяч рублей в 2016 году до почти 16 млн в 2017-м. В штате этого подразделения трудятся 11 человек, деятельность которых является исключительно коммерческой и уставом не предусмотрена. Другое предпринимательское направление — строительный контроль, который позволил регоператору зарабатывать вдвое больше (почти 129 млн рублей).В штате ФКР 40% занимает административно-управленческий аппарат. Есть даже отдельная структура — административный блок, состоящий из гендиректора, четверых его замов, советника, главбуха, четверых руководителей департаментов, двух руководителей служб и двух помощников руководителей. Функционал семерых из десяти топ-менеджеров дублируется.