Самарский фонд капремонта попросил добавить ему из бюджета 25 млн рублей на борьбу с должниками

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Представители ФКР сообщили, что долги копят принципиальные неплательщики, которых не проймешь ничем, кроме судебного решения. Но для того, чтобы одномоментно подать порядка 90 тысяч исков, нужно заплатить около 25 миллионов рублей госпошлины.ФКР же сейчас ежемесячно изыскивает лишь до 200 тысяч рублей. Субсидия из областного бюджета могла бы решить проблему, считает и.о.гендиректора самарского ФКР Александр Константинов. Между тем, госпошлина в случае положительного решения суда истцу возмещается.По словам замминистра Сергея Ульянкина, финансирование фонда из бюджета Самарской области в 2019 году сокращается с 95 млн до 90 млн рублей, но — без учета субсидирования процентов по привлеченным ФКР кредитам. Депутаты рекомендовали вернуться к рассмотрению отвергнутых ранее предложений ФКР о перераспределении сэкономленных бюджетных средств на оплату госпошлины по искам регоператора к неплательщикам и комиссионных для контрагентов.Стоит отметить, однако, что среди организаций, которым предъявлял иски фонд, — немало социальных учреждений: больниц, поликлиник, библиотек и т.п., — которые расположены в жилых домах, и некоторые просто не предполагали, что также должны платить взносы в фонд. При этом общая собираемость взносов по Самарской области составляет 85,8% от начисленных за все годы взносов.Причем в этом году регоператор сорвал исполнение плана, также не смутил представителей ФКР: за 11 месяцев он выполнил краткосрочный годовой план работ только на 40%. Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин сообщил, что планировалось отремонтировать 880 многоквартирных домов, а к 1 декабря работы закончились только в 366. И даже включение в план 118 объектов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018, обновленных за счет средств ФКР, повысит уровень исполнения плана лишь до 44%.