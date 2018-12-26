Я нашел ошибку
Главные новости: 
Актёрский состав «Мастерской» — это 17 выпускников Самарского института культуры, вышедших с курса доцента кафедры театрального искусства Ирины Сидоренко.
Мэрия Самары отдала «Россию» под «Мастерскую»
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.
Сызранца Зайла Тамояна обвинили в незаконном обороте этилового спирта
Население не заплатило самарскому регоператору капремонта порядка 2 млрд рублей, в связи с чем фонд попросил увеличить ему субсидии для оплаты судебных издержек.
Самарский фонд капремонта попросил добавить ему из бюджета 25 млн рублей на борьбу с должниками
Неизвестно, будет ли рассматриваться вопрос о введении каких-либо санкций для подразделений ГИБДД, выдавших права водителям, ставшим в первые два года виновниками ДТП.
Правительство предлагает наказывать автошколы, ученики которых попадают в ДТП
В ГИБДД уверены, что данная система стала одной из действенных мер, способствующей реализации принципа неотвратимости наказания за нарушение ПДД.
В ГАИ озвучили свою позицию на предложение отменить скидки на штрафы
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.
В Самаре при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан старший инспектор ГУФСИН
Для эффективной расчистки дорог в ночное время используют автопоезда. Они уже выехали на уборку проезжей части в Куйбышевском и Кировском районах Самары, там где стало меньше транспорта.
Уборка снега ведется непрерывно во всех районах Самары
На первом заседании были представлены несколько проектов: памятник Дмитрию Шостаковичу, скульптурная композиция «Самарский баян» и скульптурная композиция «Футбол – единство движения к победе».
В регионе появятся новые скульптурные композиции
сегодня  Четверг, 27 декабря, 02:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/12:
USD 68.89
0.15
EUR 78.52
0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарский фонд капремонта попросил добавить ему из бюджета 25 млн рублей на борьбу с должниками

26 декабря 2018 23:44
127
Население не заплатило самарскому регоператору капремонта порядка 2 млрд рублей, в связи с чем фонд попросил увеличить ему субсидии для оплаты судебных издержек.
Население не заплатило самарскому регоператору капремонта порядка 2 млрд рублей, в связи с чем фонд попросил увеличить ему субсидии для оплаты судебных издержек. Речь идет о серьезной сумме — 25 млн рублей. Это произошло на заседании комитета по ЖКХ губернской думы, передает «СО» ОНЛАЙН.

Представители ФКР сообщили, что долги копят принципиальные неплательщики, которых не проймешь ничем, кроме судебного решения. Но для того, чтобы одномоментно подать порядка 90 тысяч исков, нужно заплатить около 25 миллионов рублей госпошлины.

ФКР же сейчас ежемесячно изыскивает лишь до 200 тысяч рублей. Субсидия из областного бюджета могла бы решить проблему, считает и.о.гендиректора самарского ФКР Александр Константинов. Между тем, госпошлина в случае положительного решения суда истцу возмещается.
По словам замминистра Сергея Ульянкина, финансирование фонда из бюджета Самарской области в 2019 году сокращается с 95 млн до 90 млн рублей, но — без учета субсидирования процентов по привлеченным ФКР кредитам. Депутаты рекомендовали вернуться к рассмотрению отвергнутых ранее предложений ФКР о перераспределении сэкономленных бюджетных средств на оплату госпошлины по искам регоператора к неплательщикам и комиссионных для контрагентов.

Стоит отметить, однако, что среди организаций, которым предъявлял иски фонд, — немало социальных учреждений: больниц, поликлиник, библиотек и т.п., — которые расположены в жилых домах, и некоторые просто не предполагали, что также должны платить взносы в фонд. При этом общая собираемость взносов по Самарской области составляет 85,8% от начисленных за все годы взносов.

Причем в этом году регоператор сорвал исполнение плана, также не смутил представителей ФКР: за 11 месяцев он выполнил краткосрочный годовой план работ только на 40%. Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин сообщил, что планировалось отремонтировать 880 многоквартирных домов, а к 1 декабря работы закончились только в 366. И даже включение в план 118 объектов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018, обновленных за счет средств ФКР, повысит уровень исполнения плана лишь до 44%.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 декабря 2018  12:31
Жители Пестравского района в целом удовлетворены транспортным сообщением муниципалитета
Жители Пестравского района в целом удовлетворены транспортным сообщением муниципалитета
Инициатором опроса выступила администрация Пестравского района. Благоустройство региона
157
26 декабря 2018  11:42
Владимир Василенко: «Для расчистки снега город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов»
Владимир Василенко: «Для расчистки снега город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов»
Очистка ведется непрерывно во всех районах Самары. Благоустройство региона
259
26 декабря 2018  11:29
В самарском цирке забеспокоились из-за отсутствия средств на реконструкцию
В самарском цирке забеспокоились из-за отсутствия средств на реконструкцию
Реконструкция здания самарского цирка анонсируется, а затем откладывается уже много лет. Благоустройство региона
207
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
852
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
651
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
626
Весь список
Всё в Дом
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
487
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
500
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
493
Весь список
ЖКХ
26 декабря 2018  23:44
Население не заплатило самарскому регоператору капремонта порядка 2 млрд рублей, в связи с чем фонд попросил увеличить ему субсидии для оплаты судебных издержек.
Самарский фонд капремонта попросил добавить ему из бюджета 25 млн рублей на борьбу с должниками
Население не заплатило самарскому регоператору капремонта порядка 2 млрд рублей, в связи с чем фонд попросил увеличить ему субсидии для оплаты судебных... ЖКХ
126
26 декабря 2018  23:09
Для эффективной расчистки дорог в ночное время используют автопоезда. Они уже выехали на уборку проезжей части в Куйбышевском и Кировском районах Самары, там где стало меньше транспорта.
Уборка снега ведется непрерывно во всех районах Самары
Для эффективной расчистки дорог в ночное время используют автопоезда. Они уже выехали на уборку проезжей части в Куйбышевском и Кировском районах Самары, там где... ЖКХ
162
26 декабря 2018  17:46
На водоснабжении жителей и предприятий Самары эта ситуация не скажется. Однако существует вероятность увеличения количества технологических сбоев на сетях.
Нештатная ситуация на электрических и водопроводных сетях: произошла кратковременная остановка насосов НФС-1 и НФС-2
На водоснабжении жителей и предприятий Самары эта ситуация не скажется. Однако существует вероятность увеличения количества технологических сбоев на сетях.  ЖКХ
183
Весь список

Экология
26 декабря 2018  12:58
Отстоят ли в Самаре парк 60-летия Советской власти? Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь.
Отстоят ли в Самаре парк 60-летия Советской власти?
Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь. Экология
198
21 декабря 2018  12:31
ОНФ: 99% российских регионов будут начислять налог на мусор «от фонаря»
ОНФ: 99% российских регионов будут начислять налог на мусор «от фонаря»
Предприниматели пока не понимают, какие суммы закладывать на эту статью расходов. Экология
284
19 декабря 2018  09:18
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий из-за изморози
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий из-за изморози
Будьте внимательны и осторожны! Экология
589
Весь список


Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2860
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
260
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
310
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1924
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
767
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1181
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1264
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1112
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1477
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1859
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1983
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3212
Весь список

Мероприятия
В Самаре названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2018»
Сызранскому краеведческому музею - 95 лет
В Самарском театре оперы и балета наградили лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные