Самарский фонд капремонта не вернул на счета 73,4 млн рублей дохода
6 декабря 2018 23:36
42
Менеджмент фонда выплатил себе из этих денег премии, купил служебные автомобили, расширил штат, и обзавелся , оргтехникой, новой мебелью и т.д. Такое обращение с «наваром» с денег населения опротестовала региональная прокуратура. По ее заявлению 27 июня 2017 года областной суд вынес решение, обязавшее ФКР вернуть все 73,4 млн рублей на капремонт.
Спустя год с лишним, по итогам проверки Счетной палаты Самарской области, выяснилось, что за менеджмент фонда капремонта расплатился областной бюджет. Чтобы регоператор смог исполнить судебное решение, размер предназначенной ему субсидии в прошлом году увеличили в 2 раза, до 185,6 млн рублей.
В ведомстве Антонины Зубковой подчеркнули, что выступали против соответствующих поправок в областной бюджет. «Получив субсидию из бюджета, Фонд не понес никаких негативных последствий. Причинный Фондом ущерб возмещен исключительно за счет средств областного бюджета», — заявили в Счетной палате.
Фонд мог самостоятельно исполнить судебное решение — за счет доходов от предпринимательской деятельности, которые показывают от года к году тенденцию к росту. Но, видимо, счел это излишним.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
6 декабря 2018 13:25
Из-за снега машины и люди движутся по одной и той же дороге. Благоустройство региона
198
5 декабря 2018 23:57
В начале недели департамент градостроительства Самары опубликовал разрешение компании «Стройресурс» распланировать 175 га в границах улиц ул. Стара Загора,... Благоустройство региона
496
5 декабря 2018 12:51
Расходы за проведенные работы будут взысканы с владелицы. Благоустройство региона
388
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
154
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
562
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
548
Всё в Дом
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
271
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
392
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1627
ЖКХ
6 декабря 2018 23:36
Эти деньги ФКР получил в 2016 году в виде процентов от размещения собранных с населения взносов на депозитах. Суд постановил их вернуть, но заплатил за это бюджет... ЖКХ
41
6 декабря 2018 12:10
В настоящее время собственник установлен, с ним проводит работу администрация района. ЖКХ
481
6 декабря 2018 09:32
Незаконные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения очень дорого стоят. ЖКХ
199
Экология
6 декабря 2018 12:54
Ранее сообщалось об отсутствии заявок на аукцион по определению подрядчика. Экология
201
6 декабря 2018 09:54
Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата. Экология
241
5 декабря 2018 10:48
Зафиксировано абсолютное отсутствие заявок на лот. Экология
240
Видео
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
385
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
329
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
426
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
737
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
640
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1078
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1000
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
913
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1322
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1715
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1759
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2955
Мероприятия