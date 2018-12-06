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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарский фонд капремонта не вернул на счета 73,4 млн рублей дохода

6 декабря 2018 23:36
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Эти деньги ФКР получил в 2016 году в виде процентов от размещения собранных с населения взносов на депозитах. Суд постановил их вернуть, но заплатил за это бюджет региона.
Самарский фонд капремонта не вернул на счета 73,4 млн рублей дохода. Эти деньги ФКР получил еще в 2016 году в виде процентов от размещения собранных с населения взносов на банковских депозитах и израсходовал на собственные нужды. Об этом «СО» ОНЛАЙН» сообщили в Счетной палате Самарской области.

Менеджмент фонда выплатил себе из этих денег премии, купил служебные автомобили, расширил штат, и обзавелся , оргтехникой, новой мебелью и т.д. Такое обращение с «наваром» с денег населения опротестовала региональная прокуратура. По ее заявлению 27 июня 2017 года областной суд вынес решение, обязавшее ФКР вернуть все 73,4 млн рублей на капремонт.

Спустя год с лишним, по итогам проверки Счетной палаты Самарской области, выяснилось, что за менеджмент фонда капремонта расплатился областной бюджет. Чтобы регоператор смог исполнить судебное решение, размер предназначенной ему субсидии в прошлом году увеличили в 2 раза, до 185,6 млн рублей.

В ведомстве Антонины Зубковой подчеркнули, что выступали против соответствующих поправок в областной бюджет. «Получив субсидию из бюджета, Фонд не понес никаких негативных последствий. Причинный Фондом ущерб возмещен исключительно за счет средств областного бюджета», — заявили в Счетной палате.

Фонд мог самостоятельно исполнить судебное решение — за счет доходов от предпринимательской деятельности, которые показывают от года к году тенденцию к росту. Но, видимо, счел это излишним. 



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