Самарский фонд капремонта не вернул на счета 73,4 млн рублей дохода

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Менеджмент фонда выплатил себе из этих денег премии, купил служебные автомобили, расширил штат, и обзавелся , оргтехникой, новой мебелью и т.д. Такое обращение с «наваром» с денег населения опротестовала региональная прокуратура. По ее заявлению 27 июня 2017 года областной суд вынес решение, обязавшее ФКР вернуть все 73,4 млн рублей на капремонт.Спустя год с лишним, по итогам проверки Счетной палаты Самарской области, выяснилось, что за менеджмент фонда капремонта расплатился областной бюджет. Чтобы регоператор смог исполнить судебное решение, размер предназначенной ему субсидии в прошлом году увеличили в 2 раза, до 185,6 млн рублей.В ведомстве Антонины Зубковой подчеркнули, что выступали против соответствующих поправок в областной бюджет. «Получив субсидию из бюджета, Фонд не понес никаких негативных последствий. Причинный Фондом ущерб возмещен исключительно за счет средств областного бюджета», — заявили в Счетной палате.Фонд мог самостоятельно исполнить судебное решение — за счет доходов от предпринимательской деятельности, которые показывают от года к году тенденцию к росту. Но, видимо, счел это излишним.