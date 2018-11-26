Самарские службы благоустройства активизировали работы по расчистке снега в круглосуточном режиме

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В Самаре в связи с повышением интенсивности снежных осадков службы благоустройства активизировали работы по расчистке городских территорий. Уборка продолжается в круглосуточном режиме. При этом сегодня в дневную смену еще до начала метели только МП г. о. Самара «Благоустройство» для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, тротуаров, имеющихся парковочных «карманов», посадочных площадок остановок и транспортно-пересадочных узлов, лестниц вывело около 275 рабочих, которые помогают выполнять расчистку вручную, и более 150 единиц техники. К вечеру и в ночь с 26 на 27 ноября для ликвидации последствий снегопада на улично-дорожной сети количество персонала и машин планируется увеличить. При необходимости будут сформированы автопоезда – колонны из нескольких спецмашин для того, чтобы более эффективно и быстро счищать снег к обочинам. Также будет организована работа КАМАЗов и погрузчиков для вывоза снега на полигоны.Всего муниципальные предприятия сегодня задействовали 208 машин и увеличили число рабочих до 320.Стоит отметить, что если на прошлой неделе в результате уборки для утилизации вывозился в основном так называемый смёт (грязь, пыль, листва, образовавшаяся после обработки территорий реагентами шуга), то уже в минувшие выходные полигоны приняли первые порции снега – 297 тонн.Для своевременной расчистки снежных накатов и недопущения гололеда параллельно с расчисткой в обязательном порядке проводится обработка улиц противогололедными материалами. Расход реагентов – пескосоляной смеси и в большей степени «Бионорда» - за 2 дня составил 78 тонн.Уборка осуществляется по всей ширине проезжей части и тротуаров. Снег сметается в прилоток дороги, после чего вывозится, при этом работы стараются синхронизировать. В первую очередь приводят в порядок дороги с интенсивным движением и те, по которым пролегают маршруты движения городского общественного транспорта, чтобы не допустить сбоев в его графике.Для более оперативной расчистки дорожные службы просят с пониманием относиться к работающей технике, по возможности перемещать транспорт на уже расчищенные обочины, освобождая места для дальнейших работ.В случае значительного усиления осадков есть возможность использовать возможности субподрядных организаций.Необходимо также подчеркнуть, что не меньшее внимание уделяется своевременному приведению в порядок внутридворовых территорий и расчистке крыш многоквартирных домов. Для уборки снега и наледи со скатных кровель сформированы 344 бригады. По мере необходимости, в особо сильные снегопады, районные администрации имеют возможность заключать разовые соглашения на дополнительную очистку крыш, передает пресс-служба горадминистрации.