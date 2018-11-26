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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарские службы благоустройства активизировали работы по расчистке снега в круглосуточном режиме

26 ноября 2018 16:39
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Всего муниципальные предприятия сегодня задействовали 208 машин и увеличили число рабочих до 320.
В Самаре в связи с повышением интенсивности снежных осадков службы благоустройства активизировали работы по расчистке городских территорий. Уборка продолжается в круглосуточном режиме. При этом сегодня в дневную смену еще до начала метели только МП г. о. Самара «Благоустройство» для приведения в порядок проезжей части дорог, пешеходных переходов, тротуаров, имеющихся парковочных «карманов», посадочных площадок остановок и транспортно-пересадочных узлов, лестниц вывело около 275 рабочих, которые помогают выполнять расчистку вручную, и более 150 единиц техники. К вечеру и в ночь с 26 на 27 ноября для ликвидации последствий снегопада на улично-дорожной сети количество персонала и машин планируется увеличить. При необходимости будут сформированы автопоезда – колонны из нескольких спецмашин для того, чтобы более эффективно и быстро счищать снег к обочинам. Также будет организована работа КАМАЗов и погрузчиков для вывоза снега на полигоны.

Всего муниципальные предприятия сегодня задействовали 208 машин и увеличили число рабочих до 320.

Стоит отметить, что если на прошлой неделе в результате уборки для утилизации вывозился в основном так называемый смёт (грязь, пыль, листва, образовавшаяся после обработки территорий реагентами шуга), то уже в минувшие выходные полигоны приняли первые порции снега – 297 тонн.

Для своевременной расчистки снежных накатов и недопущения гололеда параллельно с расчисткой в обязательном порядке проводится обработка улиц противогололедными материалами. Расход реагентов – пескосоляной смеси и в большей степени «Бионорда» - за 2 дня составил 78 тонн.

Уборка осуществляется по всей ширине проезжей части и тротуаров. Снег сметается в прилоток дороги, после чего вывозится, при этом работы стараются синхронизировать. В первую очередь приводят в порядок дороги с интенсивным движением и те, по которым пролегают маршруты движения городского общественного транспорта, чтобы не допустить сбоев в его графике.

Для более оперативной расчистки дорожные службы просят с пониманием относиться к работающей технике, по возможности перемещать транспорт на уже расчищенные обочины, освобождая места для дальнейших работ.

В случае значительного усиления осадков есть возможность использовать возможности субподрядных организаций.

Необходимо также подчеркнуть, что не меньшее внимание уделяется своевременному приведению в порядок внутридворовых территорий и расчистке крыш многоквартирных домов. Для уборки снега и наледи со скатных кровель сформированы 344 бригады. По мере необходимости, в особо сильные снегопады, районные администрации имеют возможность заключать разовые соглашения на дополнительную очистку крыш, передает пресс-служба горадминистрации.  
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