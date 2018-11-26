Самарские службы благоустройства активизировали работы по расчистке снега в круглосуточном режиме
26 ноября 2018 16:39
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Всего муниципальные предприятия сегодня задействовали 208 машин и увеличили число рабочих до 320.
Стоит отметить, что если на прошлой неделе в результате уборки для утилизации вывозился в основном так называемый смёт (грязь, пыль, листва, образовавшаяся после обработки территорий реагентами шуга), то уже в минувшие выходные полигоны приняли первые порции снега – 297 тонн.
Для своевременной расчистки снежных накатов и недопущения гололеда параллельно с расчисткой в обязательном порядке проводится обработка улиц противогололедными материалами. Расход реагентов – пескосоляной смеси и в большей степени «Бионорда» - за 2 дня составил 78 тонн.
Уборка осуществляется по всей ширине проезжей части и тротуаров. Снег сметается в прилоток дороги, после чего вывозится, при этом работы стараются синхронизировать. В первую очередь приводят в порядок дороги с интенсивным движением и те, по которым пролегают маршруты движения городского общественного транспорта, чтобы не допустить сбоев в его графике.
Для более оперативной расчистки дорожные службы просят с пониманием относиться к работающей технике, по возможности перемещать транспорт на уже расчищенные обочины, освобождая места для дальнейших работ.
В случае значительного усиления осадков есть возможность использовать возможности субподрядных организаций.
Необходимо также подчеркнуть, что не меньшее внимание уделяется своевременному приведению в порядок внутридворовых территорий и расчистке крыш многоквартирных домов. Для уборки снега и наледи со скатных кровель сформированы 344 бригады. По мере необходимости, в особо сильные снегопады, районные администрации имеют возможность заключать разовые соглашения на дополнительную очистку крыш, передает пресс-служба горадминистрации.
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