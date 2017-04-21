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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

"Самарские коммунальные системы" с начала года заменили 24 пожарных гидранта

21 апреля 2017 09:54
129
Самарские коммунальные системы с начала года заменили 24 пожарных гидранта

Проверка работоспособности всех гидрантов проводится дважды в год.

130 лет назад самарский водопровод создавался с учетом самых высоких требований пожарной безопасности. Тогда в состав водопровода входили 247 пожарных кранов. Сегодня на обслуживании «Самарских коммунальных систем» находится более 5 000 пожарных гидрантов. Их необходимо поддерживать в исправном состоянии и постоянной готовности – к ним должен быть обеспечен доступ, сами гидранты должны быть исправны, в случае необходимости должно быть обеспечено требуемое давление воды.
Проверка работоспособности всех гидрантов проводится дважды в год.

В первом квартале 2017 года было обследовано 1144 пожарных гидранта. Из них в ремонте нуждались 103, а в замене – 24 гидранта. Все работы были выполнены сразу после обнаружения проблем, сообщает СКС.


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