Самарские коммунальные системы проводят поощрительную акцию для добросовестных абонентов

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Начинается пора отпусков. Чтобы отпуск прошел спокойно, «Самарские коммунальные системы» предлагают абонентам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее. Сделав авансовый платеж за шесть месяцев до 31 мая 2017 года, любой добросовестный потребитель услуг СКС может принять участие в розыгрыше призов, главный из которых – тур выходного дня на двоих в санаторий г.Самары на живописном берегу Волги с бассейнами, питанием, тренажерными залами и другими развлечениями. При этом обиженных среди предусмотрительных абонентов быть не должно – гарантированные, приятные и полезные подарки получат все, кто сделал авансовый платеж.В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет долги свыше 5000 рублей. Главное - успеть погасить их до 31 мая 2017 года, и как все остальные оплатить авансом услуги за шесть месяцев. Если же нет возможности внести аванс, но все долги будут погашены, и в этом случае абонент также будет поощрен гарантированным подарком.Каждый абонент СКС если пожелает, сможет принять участие в акции и его добросовестность будет с благодарностью отмечена. Авансовый платеж позволит абонентам отдыхать без долгов и без забот, быть уверенными в том, что за лето не накопятся долги, за которые можно остаться без услуг водоснабжения или водоотведения, получить исполнительный лист, не выехать за границу.С подробными условиями акции можно познакомиться на сайте СКС http://www.samcomsys.ru/reglament/, обратной стороне квитанций за апрель, в центрах обслуживания клиентов.