Самарские коммунальные системы проводят поощрительную акцию для добросовестных абонентов
10 мая 2017 14:00
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Начинается пора отпусков. Чтобы отпуск прошел спокойно, «Самарские коммунальные системы» предлагают абонентам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее. Сделав авансовый платеж за шесть месяцев до 31 мая 2017 года, любой добросовестный потребитель услуг СКС может принять участие в розыгрыше призов, главный из которых – тур выходного дня на двоих в санаторий г.Самары на живописном берегу Волги с бассейнами, питанием, тренажерными залами и другими развлечениями. При этом обиженных среди предусмотрительных абонентов быть не должно – гарантированные, приятные и полезные подарки получат все, кто сделал авансовый платеж.
В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет долги свыше 5000 рублей. Главное - успеть погасить их до 31 мая 2017 года, и как все остальные оплатить авансом услуги за шесть месяцев. Если же нет возможности внести аванс, но все долги будут погашены, и в этом случае абонент также будет поощрен гарантированным подарком.
Каждый абонент СКС если пожелает, сможет принять участие в акции и его добросовестность будет с благодарностью отмечена. Авансовый платеж позволит абонентам отдыхать без долгов и без забот, быть уверенными в том, что за лето не накопятся долги, за которые можно остаться без услуг водоснабжения или водоотведения, получить исполнительный лист, не выехать за границу.
С подробными условиями акции можно познакомиться на сайте СКС http://www.samcomsys.ru/reglament/, обратной стороне квитанций за апрель, в центрах обслуживания клиентов.
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