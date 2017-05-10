Самарские коммунальные системы проводят поощрительную акцию для добросовестных абонентов

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Основными принципами подписанного Путиным указа являются «обеспечение прав граждан на доступ к информации», «обеспечение свободы выбора» при получении данных, а также «сохранение традиционных и привычных (в отличие от цифровых)» для россиян «форм получения товаров и услуг».
Путин утвердил стратегию развития информационного общества до 2030 года
Для легкового транспорта ограничения не действуют.
Введено ограничение движения на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» (943 км – 972 км )
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий
Ограничивается движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн.
В Самаре ограничивается движение большегрузов на автомобильных дорогах общего пользования
С 22:00 до 06:00 в период по 10 июня.
В связи со строительством ливневой канализации будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе
При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города.
С 15 мая по 31 августа в Самаре устанавливается особый противопожарный режим
Выиграли железнодорожники – победила дружба.
7 мая на стадионе «Локомотив» состоялся городской праздник «Футбол запасной столицы»
Запрещено прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать средства звукоусиления (за исключением слуховых аппаратов).
Внесены изменения в Правила пользования самарским метро
сегодня  Среда, 10 мая, 19:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/05:
USD 58.54
0.97
EUR 64.24
1.51
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарские коммунальные системы проводят поощрительную акцию для добросовестных абонентов

10 мая 2017 14:00
214
Самарские коммунальные системы проводят поощрительную акцию для добросовестных абонентов
В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет долги свыше 5000 рублей.

Начинается пора отпусков. Чтобы отпуск прошел спокойно, «Самарские коммунальные системы» предлагают абонентам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее. Сделав авансовый платеж за шесть месяцев до 31 мая 2017 года, любой добросовестный потребитель услуг СКС может принять участие в розыгрыше призов, главный из которых – тур выходного дня на двоих в санаторий г.Самары на живописном берегу Волги с бассейнами, питанием, тренажерными залами и другими развлечениями. При этом обиженных среди предусмотрительных абонентов быть не должно – гарантированные, приятные и полезные подарки получат все, кто сделал авансовый платеж.

В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет долги свыше 5000 рублей. Главное - успеть погасить их до 31 мая 2017 года, и как все остальные оплатить авансом услуги за шесть месяцев. Если же нет возможности внести аванс, но все долги будут погашены, и в этом случае абонент также будет поощрен гарантированным подарком.

Каждый абонент СКС если пожелает, сможет принять участие в акции и его добросовестность будет с благодарностью отмечена. Авансовый платеж позволит абонентам отдыхать без долгов и без забот, быть уверенными в том, что за лето не накопятся долги, за которые можно остаться без услуг водоснабжения или водоотведения, получить исполнительный лист, не выехать за границу.

С подробными условиями акции можно познакомиться на сайте СКС http://www.samcomsys.ru/reglament/, обратной стороне квитанций за апрель, в центрах обслуживания клиентов.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 мая 2017  17:31
Планируется отремонтировать «картами» более 21 км дорожного полотна автомобильных дорог Самары.
Подрядные организации приступили к ремонту самарских дорог
Планируется отремонтировать «картами»  более 21 км дорожного полотна автомобильных дорог Самары.  Благоустройство региона
352
5 мая 2017  14:54
Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания.
В Самаре продолжается ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора»
Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания.   Благоустройство региона
1381
4 мая 2017  12:52
В Самаре готовятся снести Дворец ЦСКА ВВС
В Самаре готовятся снести Дворец ЦСКА ВВС
Сейчас профильный департамент готовит документы. Благоустройство региона
336
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8367
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7079
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5441
Весь список
Всё в Дом
4 мая 2017  10:35
подушками из пуха, пуховые подушки
Как правильно стирать пуховую подушку?
 Пуховые подушки - классика “жанра”. Бесспорно, они очень удобные, мягкие, практичные и при этом простые в уходе. Сегодня мы расскажем, как именно нужно... Всё в Дом
104
2 мая 2017  10:29
Как лучше обустроить зал столовой
Как лучше обустроить зал столовой
 Открытие столовой при правильном выборе места дислокации является одним из удачных примеров стартапа для организации собственного дела. Стоит учесть, что... Всё в Дом
92
26 апреля 2017  11:12
Чем и зачем нужно периодически чистить кофемашины?
 Многие виды современной бытовой техники не могут у нас бесперебойно работать длительное время из-за контакта с водопроводной водой. Всё в Дом
114
Весь список
ЖКХ
10 мая 2017  14:00
Самарские коммунальные системы проводят поощрительную акцию для добросовестных абонентов
Самарские коммунальные системы проводят поощрительную акцию для добросовестных абонентов
В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет долги свыше 5000 рублей. ЖКХ
212
5 мая 2017  09:10
С 10 мая в Самаре начинаются гидравлические испытания тепловых сетей В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения.
С 10 мая в Самаре начинаются гидравлические испытания тепловых сетей
В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения. ЖКХ
345
4 мая 2017  23:07
В связи с подготовкой к следующему отопительному сезону «ПТС» проведет гидравлические испытания.
В Самаре с 10 мая на две недели ограничат подачу горячей воды
В связи с подготовкой к следующему отопительному сезону «ПТС» проведет гидравлические испытания.   ЖКХ
682
Весь список

Экология
8 мая 2017  10:56
На 9 мая самарцам прогнозируют теплую погоду
На 9 мая самарцам прогнозируют теплую погоду
Синоптики предупреждают о возможном дожде. Экология
434
5 мая 2017  13:52
В Сызрани отработанные нефтепродукты сливали в землю
В Сызрани отработанные нефтепродукты сливали в землю
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами. Экология
258
5 мая 2017  12:40
С 15 мая по 4 июня в Самарской области будет проводиться химическая обработка лесов
С 15 мая по 4 июня в Самарской области будет проводиться химическая обработка лесов
Жителей региона просят воздержаться от посещения лесных массивов. Экология
745
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
428
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1016
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1192
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1404
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2721
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1600
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1363
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1044
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
536
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
960
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2197
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3211
Весь список

Мероприятия
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Сотрудники Советского следственного отдела Самары возложили цветы к Вечному огню на площади Славы
Весь список
Популярное
за сегодня

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

642

Самарские судебные приставы проверят на долги на воде

583

Спасатели работали на 918 км трассы М-5, где столкнулись два автомобиля

487
за неделю

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

3926

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2638

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

1722
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Плешков Дмитрий Вадимович

Королев Петр Петрович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда