Самарская ГЖИ просит Ленинский район уточнить, действительно ли в программу капремонта внесен несуществующий дом
23 августа 2018 11:38
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Областная Госжилинспекция (ГЖИ) направила письмо в администрацию Ленинского района Самары с просьбой уточнить данные по дому по улице Ленинской, 186А, который оказался внесен в программу капремонта спустя 30 лет после того как был снесен. Об этом в ответе на запрос «Самарского обозрения» сообщили в ГЖИ. Там также подтвердили, что рядом стоящий дом № 186 в программе отсутствует.
О проблеме «Самарскому обозрению» на прошлой неделе рассказал пенсионер, проживающий в одной из квартир 186-го дома. По его словам, квитанции на капремонт, в которых указан снесенный дом, самарский Фонд капремонта уже несколько лет присылают по адресу реально существующего.
В инспекции напомнили, что программа капремонта в любом случае должна формироваться и корректироваться на основании предложений органов местного самоуправления. В данном случае — администрации Ленинского района Самары.
При этом в ГЖИ не стали уточнять, планируется ли включать в программу 186-й дом на пять квартир, построенный более ста лет назад и находящийся уже в достаточно ветхом состоянии, хотя и не признанный аварийный. Российское законодательство запрещает включать в программу капремонта аварийные дома.
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