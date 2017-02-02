«ССК» усиливает контроль по замене приборов учета электрической энергии граждан-потребителей
2 февраля 2017 14:22
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В течение 2016 года АО «ССК» часто сталкивалось со случаями недобросовестности «фирм-однодневок». Под видом сетевой организации данные организации занимались массовыми обходами квартир в многоквартирных домах с целью проведения осмотров электрических счетчиков граждан-потребителей.
Во время таких обходов они убеждали доверчивых граждан в необходимости замены за деньги установленного у них прибора учета на новый. Свое требование предприимчивые бизнесмены обосновывали возможной неисправностью счетчика или же истечением срока его службы. При этом предприниматели умышленно срывали пломбы энергоснабжающей или сетевой организаций, чтобы вынудить потребителя заменить прибор учета, провоцируя граждан нарушать законодательство, в рамках которого незаконный срыв пломбы без уведомления сетевой организации, может повлечь штрафные санкции. (Постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов").
Как правило, никаких документальных подтверждений о неисправности счетчика с предписанием на его замену в установленные сроки гражданину на руки не выдавались. Неосведомлённые в области законодательства граждане оплачивали значительные суммы (свыше 1500 рублей) за замену прибора учета на новый с установкой «временной» пломбы. При этом новый счетчик без опломбировки по закону не считается введенным в эксплуатацию. Расчет за потребленную электроэнергию в этом случае ведется по нормативу.
В ходе решения данной проблемы АО «ССК» неоднократно обращалось к фирмам, оказывающим услуги по замене и установке счетчиков, с просьбой вызывать представителя сетевой компании для распломбировки приборов учета с оформлением необходимых документов. Однако, понимания со стороны предпринимателей добиться не удалось.
В связи с этим АО «ССК» предупреждает граждан об ужесточении контроля установки приборов учета с января 2017 года.
В рамках действующего законодательства основной причиной замены электрического счетчика являются неисправность прибора учета или истечение срока межповерочного интервала его работы, то есть разрешенного срока работы счетчика от одной поверки до другой. Для индукционных и электронных приборов учета он составляет от 8 до 16 лет.
В случае если требуется замена прибора учета в рамках законодательства потребителям необходимо соблюдать следующий алгоритм действий. Перед установкой нового счетчика необходимо вызвать представителя сетевой компании для распломбировки действующего прибора учета, который осмотрит его, снимет контрольные показания и выпишет соответствующее предписание о замене. После того как будет произведена распломбировка и зафиксированы показания электрического счетчика потребитель имеет право поменять прибор учета на новый.
Для допуска в эксплуатацию и принятия к расчету вновь установленного прибора учета необходимо подать заявление в адрес сетевой компании с просьбой об опломбировке нового счетчика.
Настоятельно рекомендуем гражданам соблюдать данный порядок и не доверять недобросовестным компаниям. Это позволит сэкономить свои средства на замену прибора учета, а так же оградит от возможных штрафных санкций за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, сообщает пресс-служба "ССК".
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