СМИ: В России обсуждают введение соцнормы энергопотребления

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Потолок месячного энергопотребления пытались ввести ещё в 2013 году, однако в 2014-м проект был заморожен. По данным издания, теперь его обсудили на совещании 19 сентября. Отмечается, что вице-премьер Дмитрий Козак "в целом одобрил" идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы.Новый вариант предлагается сделать мягче, чем в 2013–2014 годах. Так, по базовому тарифу будет оплачиваться потребление в 300 кВт•ч, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, свыше 500 кВт•ч — по "экономически обоснованному", но объём фиксируется не на человека, а на домохозяйство. Для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии.Эксперты отмечают, что большинство домохозяйств должны уложиться в соцнорму: средняя семья в 2,5 человека потребляет в среднем 220 кВт•ч за месяц.При этом СМИ добавляет, что может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению.