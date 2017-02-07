СКС заменили разрушенные участки канализационной трубы на улице Маяковского
7 февраля 2017 16:09
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Специалисты цеха эксплуатации канализации, сразу же выехавшие на место, установили, что вся линия находится «на подпоре». После устранения засора провели телеинспекционное обследование трубы и обнаружили несколько разрушенных участков.
Керамическая канализационная линия, идущая по улице Маяковского, была уложена ещё в 1962 году и фактически выработала свой ресурс. Чтобы свести к минимуму случаи повторных засоров, было принято решение заменить несколько практически
разрушенных участков труб. Всего заменено три отрезка общей длиной 65 метров и отремонтирован один канализационный колодец.
В настоящее время перекладка канализационной линии закончена, выполняются работы по благоустройству, сообщает пресс-служба СКС.
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