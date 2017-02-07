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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

СКС заменили разрушенные участки канализационной трубы на улице Маяковского

7 февраля 2017 16:09
93
Всего заменено три отрезка общей длиной 65 метров и отремонтирован один канализационный колодец.
В январе 2017 года в «Самарские коммунальные системы» поступило сообщение о засоре канализационной линии, которая идёт по улице Маяковского от Самарской до Волжского проспекта.

Специалисты цеха эксплуатации канализации, сразу же выехавшие на место, установили, что вся линия находится «на подпоре». После устранения засора провели телеинспекционное обследование трубы и обнаружили несколько разрушенных участков.

Керамическая канализационная линия, идущая по улице Маяковского, была уложена ещё в 1962 году и фактически выработала свой ресурс. Чтобы свести к минимуму случаи повторных засоров, было принято решение заменить несколько практически
разрушенных участков труб. Всего заменено три отрезка общей длиной 65 метров и отремонтирован один канализационный колодец.

В настоящее время перекладка канализационной линии закончена, выполняются работы по благоустройству, сообщает пресс-служба СКС. 
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