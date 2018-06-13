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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

СКС не даёт разрешения на нанесение любых надписей и рисунков на свои объекты

13 июня 2018 16:29
За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных санкций становится даже очень симпатичный, по мнению авторов, рисунок.
В последнее время участились случаи обращения в СКС с просьбами дать разрешение на нанесение граффити или рисунков на стены насосных станций подкачки. Согласно 404 постановлению «Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» нанесение любых рисунков, надписей, допускается только с разрешения собственника.

«Самарские коммунальные системы» официально заявляют – компания не разрешает наносить на свои объекты никакие надписи и рисунки. За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных санкций становится даже очень симпатичный, по мнению авторов, рисунок.

Ситуацию, при которой за действие нарушителей расплачивается пострадавший, нельзя считать логичной. СКС считают, что целесообразнее было бы налагать штрафы на виновников правонарушения, авторов надписей, рисунков и других пачкунов. Компания стала инициатором внесения изменений в федеральное законодательство. Сейчас идёт процесс согласования данных изменений в Самарской Губернской Думе, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».


 Фото:   пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы» 
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СКС не даёт разрешения на нанесение любых надписей и рисунков на свои объекты
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