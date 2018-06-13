СКС не даёт разрешения на нанесение любых надписей и рисунков на свои объекты

«Самарские коммунальные системы» официально заявляют – компания не разрешает наносить на свои объекты никакие надписи и рисунки. За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных санкций становится даже очень симпатичный, по мнению авторов, рисунок.Ситуацию, при которой за действие нарушителей расплачивается пострадавший, нельзя считать логичной. СКС считают, что целесообразнее было бы налагать штрафы на виновников правонарушения, авторов надписей, рисунков и других пачкунов. Компания стала инициатором внесения изменений в федеральное законодательство. Сейчас идёт процесс согласования данных изменений в Самарской Губернской Думе, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».Фото: пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы»