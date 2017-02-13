СКС: На пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской начались уникальные работы по замене водопроводной трубы
13 февраля 2017 14:50
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Используя течеискатель, специалисты выяснили, что повреждение находится посередине перекрёстка Полевой и Молодогвардейской. В этом месте утечка происходит не первый раз, поэтому было принято решение на аварийно опасном участке трубу поменять полностью. При обычном способе замены нужно было бы на несколько недель полностью перекрыть этот оживлённый перекрёсток, вскрыть асфальт, тротуары и газон, выкопать траншею глубиной не менее 8 метров, длиной около 50 метров.
«Самарские коммунальные системы» приняли решение менять трубу другим способом, который позволит не вскрывать асфальт на дороге и сохранит большую часть прилегающей территории. Рядом с перекрёстком раскопали заводной котлован 4 на 5 метров. Через него в течение нескольких дней будут вытягивать и отрезать по 3 метра старой трубы, а затем – варить и проталкивать новую.
Всего заменят около 45 метров водопроводной трубы диаметром 900 мм. В Самаре на таких больших диаметрах подобные работы проводятся впервые. Специалисты СКС произведут замену собственными силами, без привлечения подрядчиков, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
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