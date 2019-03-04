С улиц Самары вывезено 765 000 тонн снега

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В понедельник, 4 марта, в горадминистрации состоялось еженедельное рабочее совещание, на повестку которого был вынесен вопрос о содержании улично-дорожной сети, дворовых территорий и кровель зданий в период таяния снегов.Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подчеркнул, что в первую очередь необходимо проводить работу по расчистке скатных кровель и вывозу снежных накоплений как с объектов улично-дорожной сети, так и внутриквартальных территорий.«По поручению главы города Елены Владимировны Лапушкиной мы оптимизировали работу по вывозу снега со дворов, задействовав для этих целей дополнительные ресурсы», - сообщил Владимир Василенко.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил, что в минувшие выходные самарские дворы убирали 97 единиц спецтехники, которые вывезли более 2900 тонн снега из 43 дворов. Также за два дня коммунальщики расчистили от снега и наледи 450 кровель. В планах на понедельник – проведение работ еще на 92 кровлях.«Если говорить об уборке объектов улично-дорожной сети, парков, скверов и набережной, то отмечу, что за весь зимний период 2018-2019 уже было вывезено 765 000 тонн снежных накоплений. Для сравнения: в прошлом году за тот же период вывезли около 500 тысяч тонн. Для того, чтобы минимизировать риск подтопления городских территорий при наступлении тепла, мы планируем продолжить усиленную работу по вывозу снега», - сказал Олег Ивахин.Владимир Василенко отметил, что до конца зимнего сезона объем вывезенного снега может превысить 1 миллион тонн, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации