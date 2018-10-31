С последствиями повреждения водопроводной трубы на Заводском шоссе В Самаре планируют справиться к утру 1 ноября

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Сегодня в Администрации Самары при Первом заместителе Главы города Владимире Василенко прошло совещание по вопросу ликвидации последствия аварийной ситуации на капитально ремонтируемом в рамках федерального проекта Заводском шоссе. Не доезжая кольца в районе пр. Кирова (при следовании в направлении «в город») продолжаются аварийные работы, связанные с повреждением подрядчиком (ООО «Самаратрансстрой») водопроводной трубы диаметром 600 мм. Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.Сейчас характер повреждения определен. На месте работают аварийная бригада ООО «Самарские коммунальные системы», бригады дорожников, представители профильного департамента и МБУ - его подведомственного учреждения.На время проведения аварийных работ и последующего восстановления благоустройства (земляных работ) на Заводском шоссе перекрыта правая часть развязки в направлении «в город», где и произошел порыв. Движение осуществляется следующим образом: на участке от кольца в районе пр. Кирова до конца подхода к путепроводу (не доезжая перекрестка с ул. Земеца) организовано реверсивное движение. В направлении ул. XXII Партсъезда транспорт движется по крайней правой полосе. В обратном направлении транспорт, выезжающий на Заводское шоссе с улицы Физкультурная, пр. Кирова и от Кировского моста, движется в направлении ул. Земеца по другой свободной полосе.Завтра утром движение будет налажено по прежней схеме - по циклу: въезд с ул. XXII Партсъезда на Заводское шоссе, далее – до пр. Кирова, по пр. Кирова - до ул. Физкультурная, по ул. Физкультурная - в сторону ул. XXII Партсъезда.Напомним, в период капремонта частично движение по Заводскому шоссе удалось сохранить. При разработке проекта учитывалась необходимость максимально возможного пропуска автотранспорта, чтобы не создавать значительный дискомфорт автомобилистам. Так, на вновь устроенную полосу еще в третьей декаде сентября частично, раньше срока «переключили» движение на участке между улицами XXII Партсъезда и Кабельная.Относительно организации автобусного сообщения профильный департамент информирует: подвижной состав по маршрутам №№ 47, 29, 55 следует согласно ранее утвержденной схемы. При этом сегодня вечером в связи с проведением аварийных работ прогнозируется затруднение движения в районе перекрестка пр. Кирова и Заводского шоссе. Городской Департамент транспорта просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации – ее разрешение находится под контролем Администрации Самары и всех задействованных служб, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации