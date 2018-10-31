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С последствиями повреждения водопроводной трубы на Заводском шоссе В Самаре планируют справиться к утру 1 ноября

31 октября 2018 17:42
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Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.
Сегодня в Администрации Самары при Первом заместителе Главы города Владимире Василенко прошло совещание по вопросу ликвидации последствия аварийной ситуации на капитально ремонтируемом в рамках федерального проекта Заводском шоссе. Не доезжая кольца в районе пр. Кирова (при следовании в направлении «в город») продолжаются аварийные работы, связанные с повреждением подрядчиком (ООО «Самаратрансстрой») водопроводной трубы диаметром 600 мм. Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.

По информации кураторов ремонта – представителей МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» - аварийная ситуация возникла при работе экскаватора подрядной организации в процессе замены коллектора ливневой канализации: водовод залегал в непосредственной близости к трубе, принимающей ливневые стоки – на схемах действующий водовод был обозначен, однако глубина его залегания относительно ливневой канализации оказалась меньше обычного.

Сейчас характер повреждения определен. На месте работают аварийная бригада ООО «Самарские коммунальные системы», бригады дорожников, представители профильного департамента и МБУ - его подведомственного учреждения.

На время проведения аварийных работ и последующего восстановления благоустройства (земляных работ) на Заводском шоссе перекрыта правая часть развязки в направлении «в город», где и произошел порыв. Движение осуществляется следующим образом: на участке от кольца в районе пр. Кирова до конца подхода к путепроводу (не доезжая перекрестка с ул. Земеца) организовано реверсивное движение. В направлении ул. XXII Партсъезда транспорт движется по крайней правой полосе. В обратном направлении транспорт, выезжающий на Заводское шоссе с улицы Физкультурная, пр. Кирова и от Кировского моста, движется в направлении ул. Земеца по другой свободной полосе.

По информации ресурсоснабжающей организации, ремонтные работы на водоводе планируется завершить ночью - к 01:00 1 ноября, после чего будет производиться опрессовка, и только после этого дадут старт земляным работам. Для оперативного выполнения заданного объема работ имеется все необходимое – материалы и достаточное количество персонала.

Завтра утром движение будет налажено по прежней схеме - по циклу: въезд с ул. XXII Партсъезда на Заводское шоссе, далее – до пр. Кирова, по пр. Кирова - до ул. Физкультурная, по ул. Физкультурная - в сторону ул. XXII Партсъезда.

Напомним, в период капремонта частично движение по Заводскому шоссе удалось сохранить. При разработке проекта учитывалась необходимость максимально возможного пропуска автотранспорта, чтобы не создавать значительный дискомфорт автомобилистам. Так, на вновь устроенную полосу еще в третьей декаде сентября частично, раньше срока «переключили» движение на участке между улицами XXII Партсъезда и Кабельная.

Относительно организации автобусного сообщения профильный департамент информирует: подвижной состав по маршрутам №№ 47, 29, 55 следует согласно ранее утвержденной схемы. При этом сегодня вечером в связи с проведением аварийных работ прогнозируется затруднение движения в районе перекрестка пр. Кирова и Заводского шоссе. Городской Департамент транспорта просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации – ее разрешение находится под контролем Администрации Самары и всех задействованных служб, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:   пресс-служба горадминистрации
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