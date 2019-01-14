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С начала зимы на самарские полигоны вывезли 250 000 тонн снега

14 января 2019 16:16
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В горадминистрации под председательством Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, в ходе которого обсудили работу по ликвидации последствий снегопада.
В горадминистрации под председательством Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, в ходе которого обсудили работу по ликвидации последствий снегопада, накрывшего областную столицу в минувшие выходные.

Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин рассказал, что 12 января в городе выпало 7 мм осадков. На расчистку улично-дорожной сети, парков, скверов и набережной в эти сутки были выведены 537 единиц техники и 488 рабочих. На следующий день, 13 января, выпало еще 6 мм осадков. Ликвидировать последствия снегопада в этот день направились 511 единиц техники и 482 сотрудника коммунальных служб. Всего же, по словам Олега Ивахина, за январь в Самаре выпало 37 мм снега, что составляет 69% от месячной нормы.

«С начала зимнего сезона на городские полигоны вывезено более 250 000 тонн снега, из которых 157 000 – в январе. Снег идет несколько дней подряд, что доставляет определенные трудности и не позволяет максимально оперативно его вывозить», - сказал Олег Ивахин.

В выходные коммунальщики занимались не только расчисткой основных улиц, но и внутриквартальных территорий. По информации Департамента городского хозяйства и экологии, к утру 14 января расчищена почти половина придомовых территорий:

«В уборке дворов было задействовано 2 641 дворников и 172 единицы снегоуборочной техники. Кроме того, 116 бригад занимались расчисткой скатных кровель от снега и наледи», - сказал руководитель департамента.

Коммунальщики отмечают, что основная проблема при уборке как магистралей, так и дворовых проездов - припаркованные автомобили. Если на основных дорогах оставленные транспортные средства мешают прочистить парковочные карманы и крайние полосы для движения, что существенно сужает проезжую часть, то во дворы порой из-за припаркованных автомобилей снегоуборочная техника просто не может проехать.

Елена Лапушкина подчеркнула, что это решаемый вопрос:

«Подключайте управляющих микрорайонами, пусть информируют жителей, о том, в какой день и в какое время в их дворе будет проводиться уборка снега, объясняют, что для качественного проведения работ необходимо временно убрать машины из дворов», - поручила Глава города главам районных администраций.

В целом Елена Лапушкина отметила, что городские службы справились с поставленной задачей:

«Весь специализированный транспорт, который есть в распоряжении у муниципальных предприятий, был задействован. Кроме того, была привлечена техника сторонних предприятий и учреждений, - сказала Елена Лапушкина. – Максимальные силы были направлены на уборку в ночное время, чтобы не причинять неудобства движущемуся транспорту. Главная задача сейчас полностью освободить проезжую часть и постепенно вывозить снег с городских улиц. За исполнением работ установлен личный контроль глав районных администраций, руководителей Департамента и муниципальных предприятий», передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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