С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон
28 сентября 2018 17:54
121
Ресурсоснабжающим организациям Самарского филиала ПАО «Т Плюс», ОАО «Предприятие тепловых сетей», АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», а также МП г. о. Самара «Инженерная служба» и другим организациям и предприятиям, имеющим на балансе котельные, необходимо провести включение теплоисточников и теплосетей с последующим обеспечением гидравлических и температурных режимов.
Стоит отметить, что повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы (школы, детские сады, больницы, поликлиники, дома престарелых и т. п.).
Также руководителям профильных департаментов, предприятий и организаций поставлена задача принять все необходимые меры по включению отопления в объектах культуры и жилищном фонде.
Главы администраций внутригородских районов будут ежедневно осуществлять контроль за ходом подключения к теплу.
Напомним, обычно энергетики включают отопление, если в течение пятидневки среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне ниже +8 градусов Цельсия. На текущей неделе в Самаре значительно похолодало. Согласно прогнозам синоптиков на следующей неделе дневная температура воздуха составит от +10 до +16 градусов Цельсия, однако ночная может опускаться до +1 градуса Цельсия.
По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, согласно технологическим условиям подача тепла происходит поэтапно. В течение двух недель со старта отопительного сезона открывается «горячая линия», куда горожане смогут обратиться по вопросам теплоснабжения. Телефоны «горячей линии» будут размещены дополнительно на официальных сайтах Администрации города и профильного Департамента, передает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
28 сентября 2018 10:43
Всего в областном центре привели в порядок 25 скверов. Благоустройство региона
178
27 сентября 2018 23:24
За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб». Благоустройство региона
335
27 сентября 2018 10:15
В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Благоустройство региона
165
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2323
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
407
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
491
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
728
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1088
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
421
ЖКХ
28 сентября 2018 17:54
Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы... ЖКХ
120
28 сентября 2018 17:42
Энергетики предупреждают, в случае увеличения счетов собственникам жилья рекомендуется обращаться в Государственную жилищную инспекцию. ЖКХ
100
28 сентября 2018 09:51
УК, ТСЖ и ЖСК обязаны устанавливать общедомовые приборы учета теплоэнергии. ЖКХ
262
Экология
28 сентября 2018 16:29
Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании "СИБУР". Экология
91
28 сентября 2018 13:45
Местами пройдет небольшой дождь. Экология
131
28 сентября 2018 13:11
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
147
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
639
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15570
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
683
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
901
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
896
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1182
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
842
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
892
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1917
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1358
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1508
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1468
Мероприятия