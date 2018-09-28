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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон

28 сентября 2018 17:54
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Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы (школы, детские сады, больницы, поликлиники, дома престарелых и т. п.).
С 1 октября 2018 года в Самаре официально начинается отопительный период 2018-2019 годов. Соответствующее постановление подписано в Администрации города.

Ресурсоснабжающим организациям Самарского филиала ПАО «Т Плюс», ОАО «Предприятие тепловых сетей», АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», а также МП г. о. Самара «Инженерная служба» и другим организациям и предприятиям, имеющим на балансе котельные, необходимо провести включение теплоисточников и теплосетей с последующим обеспечением гидравлических и температурных режимов.

Стоит отметить, что повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы (школы, детские сады, больницы, поликлиники, дома престарелых и т. п.).

Также руководителям профильных департаментов, предприятий и организаций поставлена задача принять все необходимые меры по включению отопления в объектах культуры и жилищном фонде.

Главы администраций внутригородских районов будут ежедневно осуществлять контроль за ходом подключения к теплу.

Напомним, обычно энергетики включают отопление, если в течение пятидневки среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне ниже +8 градусов Цельсия. На текущей неделе в Самаре значительно похолодало. Согласно прогнозам синоптиков на следующей неделе дневная температура воздуха составит от +10 до +16 градусов Цельсия, однако ночная может опускаться до +1 градуса Цельсия.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, согласно технологическим условиям подача тепла происходит поэтапно. В течение двух недель со старта отопительного сезона открывается «горячая линия», куда горожане смогут обратиться по вопросам теплоснабжения. Телефоны «горячей линии» будут размещены дополнительно на официальных сайтах Администрации города и профильного Департамента, передает пресс-служба администрации Самары.


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