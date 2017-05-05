С 10 мая в Самаре начинаются гидравлические испытания тепловых сетей

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Сразу после майских праздников специалисты ОАО «Предприятие тепловых сетей» приступят к проведению ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. На первом этапе повышенным давлением теплой воды будут проверены теплосети от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения с 10 по 13 мая 2017 годав пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе, Советской Армии, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская.Гидравлические испытания являются одной их эффективных диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и вовремя скорректировать летнюю ремонтную кампанию.В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.