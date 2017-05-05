С 10 мая в Самаре начинаются гидравлические испытания тепловых сетей
5 мая 2017 09:10
123
Сразу после майских праздников специалисты ОАО «Предприятие тепловых сетей» приступят к проведению ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. На первом этапе повышенным давлением теплой воды будут проверены теплосети от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения с 10 по 13 мая 2017 года
в пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе, Советской Армии, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская.
Гидравлические испытания являются одной их эффективных диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и вовремя скорректировать летнюю ремонтную кампанию.
В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 мая 2017 12:52
Сейчас профильный департамент готовит документы. Благоустройство региона
263
3 мая 2017 12:23
Он обеспечит безопасное нахождение пассажиров на вокзале. Благоустройство региона
356
3 мая 2017 09:44
На аукцион не было подано ни одного предложения о цене контракта. Благоустройство региона
259
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8313
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7060
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5425
Всё в Дом
4 мая 2017 10:35
Пуховые подушки - классика “жанра”. Бесспорно, они очень удобные, мягкие, практичные и при этом простые в уходе. Сегодня мы расскажем, как именно нужно... Всё в Дом
44
2 мая 2017 10:29
Открытие столовой при правильном выборе места дислокации является одним из удачных примеров стартапа для организации собственного дела. Стоит учесть, что... Всё в Дом
70
26 апреля 2017 11:12Чем и зачем нужно периодически чистить кофемашины?
Многие виды современной бытовой техники не могут у нас бесперебойно работать длительное время из-за контакта с водопроводной водой. Всё в Дом
94
ЖКХ
5 мая 2017 09:10
В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения. ЖКХ
123
4 мая 2017 23:07
В связи с подготовкой к следующему отопительному сезону «ПТС» проведет гидравлические испытания. ЖКХ
315
4 мая 2017 15:38
К сожалению, в подобных ситуациях могут пострадать ни в чем не повинные жители МКД, учитывая, что сумма накопленного долга может быть взыскана с них в полном... ЖКХ
322
Экология
3 мая 2017 13:08
Следующие посадки запланированы на осень. Экология
162
3 мая 2017 11:30
Они высадили 2,5 тысячи сеянцев сосны. Экология
224
3 мая 2017 10:50
Потепление начнется только после 12 мая. Экология
683
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
362
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
919
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1091
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1306
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2635
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1551
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
974
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
470
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
904
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2144
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3163
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3256
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают