С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний сетей

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- с 16 по 20 июля 2018 года на сетях Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельнойв пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская;- с 30 июля по 3 августа 2018 года на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельнойв пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзержинского - Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.АО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме.