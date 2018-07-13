С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний сетей
13 июля 2018 15:39
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- с 16 по 20 июля 2018 года на сетях Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной
в пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская;
- с 30 июля по 3 августа 2018 года на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной
в пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзержинского - Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.
В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
АО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме.
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