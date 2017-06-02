Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды

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Сегодня, 2 июня, специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступят к масштабному ремонту теплотехнического оборудования I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В этой связи на две недели со 2 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская.Здесь будет проводиться ремонт запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования. После завершения работ специалисты «ПТС» вместе с коммунальными компаниям и ТСЖ данного района планируют оперативно возобновить подачу горячей воды.Напомним, что этим летом плановый ремонт затронет все четыре тепломагистрали, по которым горячая вода поступает от Самарской ТЭЦ к потребителям большей части города. Для уменьшения неудобств потребителей ремонт магистралей разделен на четыре этапа.«Предприятие тепловых сетей» приносит извинения за вынужденные неудобства, связанные с подготовкой к будущему отопительному сезону. Напомним, что в предыдущие три года столь масштабные работы на тепломагистралях, подающих тепловую энергию от Самарской ТЭЦ, не проводились.