Руководители коммунальных компаний оплатят их долги личными сбережениями

Как сообщили в СФ «ЭнергосбыТ Плюс», «На данный момент по заявлениям компании приняты решения о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей УК «Алком», МПО «ПЖРТ», «Жилищник», ТСЖ «Голосова, 44» и «ЖКХ-Сервис». В ближайшее время ожидается аналогичное решение по руководству «Стандарт ЖКХ» и УК «Стандарт ЖКХ».Как пояснили в энергокомпании, в ее планах «расширить круг лиц, к которым будут предъявляться иски о субсидиарной ответственности. Следующим этапом будет обращение к счетам ближайших родственников руководителей и учредителей коммунальных компаний-неплательщиков».