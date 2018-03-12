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Ровно 10 лет назад в Самаре было создано МП «Инженерные системы»
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Ровно 10 лет назад в Самаре было создано МП «Инженерные системы»

12 марта 2018 17:45
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Накануне юбилея директор Муниципального предприятия городского округа Самара «Инженерные системы» С.В. Арзамаскин подвел итоги деятельности предприятия за последний период.
Ровно 10 лет назад, в марте 2008 года, в целях модернизации систем инженерной инфраструктуры и приведения элементов комплексного благоустройства территории городского округа Самара в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими жителям города комфортные условия проживания, было создано МП «Инженерные системы».

Накануне юбилея директор Муниципального предприятия городского округа Самара «Инженерные системы» С.В. Арзамаскин подвел итоги деятельности предприятия за последний период.

Если раньше предприятие занималось в основном содержанием сетей дождевой канализации, текущим ремонтом, то с 2011 года был взят курс на выполнение масштабных работ по капитальному ремонту сетей дождевой канализации, их модернизации и обновлению. Были
значительно увеличены объемы работ по ремонту дождеприемных и смотровых колодцев. За период с 2013 по 2017 годы на улицах города было отремонтировано 5600 смотровых и дождеприемных колодцев. На 18% увеличилась производительность работ по очистке сетей дождевой канализации. С 2011 года на предприятии ведется целенаправленная работа по ликвидации в городе проблемных мест, связанных с отсутствием водоотведения дождевых стоков.

Всего в период с 2011 по 2017 годы по обращениям жителей города было ликвидировано 76 проблемных мест, где раньше после интенсивных дождей возникали «озера». В плановом порядке ведется работа по выявлению, приемке в хозяйственное ведение и
восстановлению бесхозных сетей дождевой канализации, строительству новых участков. В среднем каждый год МП «Инженерные системы» проводит обследование и принимает в хозяйственное ведение около 10 километров бесхозных сетей и восстанавливает столько же ранее принятых. В результате протяженность сетей городской системы дождевой канализации увеличилась на 108 километров.

Сейчас наша главная задача-обеспечение устойчивой, безаварийной работы сетей дождевой канализации в периоды весеннего паводка и
интенсивных осадков летом 2018 года, когда в нашем городе будут проходить игры Чемпионата мира по футболу. Коллектив МП «Инженерные системы» понимает всю ответственность за выполнение необходимых работ без единого замечания и старается работать на опережение, предвидеть, как будет складываться ситуация и своевременно на нее реагировать.

В настоящее время сети дождевой канализации полностью подготовлены к пропуску паводковых вод. Коллектив предприятия постоянно находится в боевой готовности и не допустит серьезных подтоплений городских территорий.

В дальнейшем, МП «Инженерные системы» будет стремиться осваивать новейшие технологии, будет приобретать и применять новую,
передовую спецтехнику, сохранив трудовые традиции и квалифицированные кадры. Это позволит значительно увеличить объем и улучшить качество работ по очистке муниципальных сетей дождевой канализации и ремонту колодцев, строительству новых участков дождевой канализации в проблемных местах, чтобы наш город стал чистым и благоустроенным. В этом заинтересованы все жители города, сообщает пресс-служба  МП «Инженерные системы». 



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