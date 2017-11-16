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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Рост неплатежей за тепло затрудняет работу по теплоснабжению Самарского региона

16 ноября 2017 12:00
109
Рост неплатежей за тепло затрудняет работу по теплоснабжению Самарского региона Задолженность к 1 октября 2017 года достигла 6,8 млрд рублей.
Задолженность к 1 октября 2017 года достигла 6,8 млрд рублей.

По данным Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность потребителей тепловой энергии, произведенной на ТЭЦ и ГРЭС «Т Плюс» в Самарской области, к 1 октября 2017 года достигла 6,8 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным показателем на 1 октября 2016 года размер долга вырос на 424 млн. рублей, или на 6,2%. В этих условиях энергетикам непросто закупать топливо для работы ТЭЦ и оплачивать закупку ремонтных материалов.

«Лидером» антирейтинга теплоэнергетиков является основной потребитель тепловой энергии в Сызрани – МУП «ЖЭС». За минувший год муниципальное предприятие нарастило объем задолженности почти в 2 раза (!) - с 290 до 512 млн. рублей к сентябрю 2017 г. Лишь под угрозой признания банкротом крупнейшая организация-должник оплатила 81 млн. рублей за ранее полученную энергию.

Основная доля задолженности за тепловую энергию приходится на управляющие компании и ТСЖ. За минувший год общая задолженность УК и ТСЖ Самарской области выросла с 5 млрд. рублей до 5 млрд. 148 млн. рублей. Существенная ее часть – 799,8 млн. рублей – приходится на ООО «Управляющая Компания «ВАСКО». На сегодняшний день данная УК является банкротом; возбуждено уголовное дело по установлению лиц, которые могли быть причастны к нецелевому использованию менеджерами «ВАСКО» средств, собранных с населения на оплату тепловой энергии. Также среди крупнейших УК-должников следует отметить ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» (прирост 87,1%), ООО «УК №3 ЖКХ» (48,9%), ООО «ПЖРТ Октябрьский» (25%), ООО «Жилуниверсал» (прирост 15,8%).

Внушительные задолженности накопили и некоторые ТСЖ Самары и Новокуйбышевска: ТСЖ «Генеральское» (долг на 01.10.17 – 3,942 млн. р.); ТСЖ «Уют-76» (3,48 млн. р.); ТСЖ «Простор» (2,251 млн. р.); ЖК «Корабельная» (1,752 млн. р.); ТСЖ «Куйбышевское» (1,6 млн. р.); ТСЖ «Советский-136» (1,594 млн. р.); ТСЖ «Пятигорка» (908 тыс. р.); ТСН «Ставропольская, 173» (880 тыс. р.); ТСЖ «Дубки» (788 тыс. р.); ТСН «Сила» (668 тыс. р.); НО «ЖСК №86» (630 тыс. р.); ТСЖ «Наш Дом» (518 тыс. р.); ТСН «ТСЖ «Островок» (264 тыс. р.).

По состоянию на 1 октября 2017 года, прирост задолженности зафиксирован по всем основным группам потребителей тепловой энергии: по промышленным клиентам – на 26,9%, по бюджетным организациям - на 24,9%. При этом специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» используют все предусмотренные законом способы взыскания задолженности: переговорную работу, подачу судебных исков, предоставление рассрочек, взыскание задолженности совместно со службой судебных приставов.

Как результат, в октябре 2017 года полностью оплатил свою задолженность завод «Авиакор». В целом в 2017 году специалистами «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подано в Арбитражный суд исков на сумму 3,9 млрд. рублей, взыскано - 884 млн. рублей. По физическим лицам получены исполнительные листы на общую сумму 29,2 млн. рублей, взыскано – свыше 19 млн. рублей.

Ведется и плановая работа по переводу на прямые договоры с «ЭнергосбыТ Плюс» собственников жилья, чьи управляющие компании и ТСЖ имеют низкий уровень сбора платежей. На прямые платежи минуя счета коммунальных организаций перешли жители домов УК «Самарская», ООО «Барс», УК «Алком-Гарант», УК «Атлант» и других компаний, имеющих значительные долги по оплате тепловой энергии. Сейчас ведется работа по переводу жильцов многоквартирных домов, которые прежде обслуживались МП «Жилсервис» - одного из компаний-должников за тепловую энергию.


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Комментарии



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