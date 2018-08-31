Россиян могут освободить от обязанности передавать показания счётчиков

50

Также отмечается, что все новостройки, вводимые в эксплуатацию с начала 2020 года, должны быть оснащены автоматическими системами учёта энергоресурсов, что в режиме реального времени позволит посылать актуальную информацию об объёмах потребления ресурсов в расчётный центр.Ведомство также разработало проект закона о роботизированном учёте расхода воды. Нововведения призваны сделать начисления платы более прозрачными, а также они позволят отслеживать нарушения.