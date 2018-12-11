Россиян могут обязать устанавливать умные газовые счётчики

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Заниматься разработкой интеллектуальных систем учёта газа будут Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Законопроект об обязательной установке аналогичных систем для электричества был принят Госдумой в первом чтении, в скором времени ожидаются второе и третье.По подсчётам экспертов, опрошенных "Коммерсантом", один прибор учёта будет стоить 5 тысяч рублей. Кто будет заниматься установкой счётчиков, должны решить министерства.