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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ресурсники планируют устранить повреждение теплосети в Октябрьском районе сегодня до конца дня

14 февраля 2019 17:35
94
Для контроля за ситуацией назначены ответственные лица как от ресурсного предприятия – «ПТС», так и от Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары.
Ресурсники планируют устранить повреждение теплосети в Октябрьском районе сегодня до конца дня

По уточненной информации, причиной технологического сбоя в работе теплосети стало повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм в районе дома № 34 по ул. Первомайская. Данная теплотрасса находится в собственности АО «ПТС». Она обеспечивает подачу тепла в больницу им. Пирогова и в 7 многоквартирных домов по следующим адресам:

- ул. Клиническая, 14;
- ул. Мичурина, 50;
- ул. Первомайская, 36;
- пр. Ленина, 2 А;
- пр. Ленина, 2 Б;
- ул. Первомайская, 34;
- ул. Больничная, 39.

Необходимо отметить, что потребители не остаются без тепла – они переключены на обратный трубопровод.

Вместе с тем горожан просят с пониманием отнестись к тому, что теплоноситель работает с несколько сниженными параметрами, и температура в квартирах в среднем составляет 24 градуса, а в корпусах больницы – 23 градуса. При этом персонал лечебного учреждения тоже держит ситуацию на контроле. Такая же задача поставлена управляющим организациям, в зоне ответственности которых – жилфонд: ООО «ЖКС», ТСЖ «Янтарь», ТСЖ «Ленина 2Б», ТСЖ «Проспект», УК «Хоум Сервис».

С учетом характера повреждения трубопровода восстановительные работы могут занять до 8 часов – их планируется завершить сегодня до конца дня.

"Эту трубу не перекладывали более 30 лет. Ремонтные работы ведет "ПТС" – в устранении повреждения задействованы 50 сотрудников этого предприятия и 11 единиц техники. Все потребители будут с теплом. Кроме того, перед МП «Благоустройство» мы поставили задачу полностью ликвидировать последствия коммунальной аварии в течение 3-4 часов", - сообщил Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Служба благоустройства занимается устранением наледи, образовавшейся в результате излива воды на близлежащих улицах Первомайская, Полевая, проспекте Ленина. Горожан просят быть внимательными и осторожными.

Для контроля за ситуацией назначены ответственные лица как от ресурсного предприятия – «ПТС», так и от Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары.

Напомним, на время ремонтных работ движение общественного транспорта организовано по скорректированной схеме. Подробнее – на официальном сайте администрации Самары, передает пресс-служба горадминистрации. 
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